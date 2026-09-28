Grande fratello vip, concorrente spara a zero su Marina La Rosa: “Falsa come..”

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Il Grande fratello vip continua a tenere alta l’attenzione del pubblico. La nuova edizione è partita da una settimana ed i concorrenti all’interno della Casa stanno iniziando ad affilare gli artigli. Nel corso dell’ultima diretta, Alex Belli e Marina La Rosa hanno dato vita ad un duro faccia a faccia. La donna ha nominato l’ex attore di Centovetrine, sostenendo che si stia nascondendo dietro ad una maschera. Marina La Rosa ha incoraggiato l’uomo a mostrarsi per quello che è. Le parole della donna non sono piaciute ad Alex Belli, che a sua volta l’ha nominata. L’attore ha accusato Marina La Rosa di avere due facce all’interno del gioco. L’uomo ha dichiarato: “È un po’ che ti annuso Marina, lo sai, vero? Non vedevo l’ora di questa tua nomination palese perché io ti ho letto dentro e tu non mi sopporti assolutamente, anzi ti piaccio ma non mi sopporti”

Grande fratello vip, Alex Belli spara a zero su Marina La Rosa

Le tensioni all’interno del Grande fratello vip iniziano a farsi sentire. Alex Belli e Marina La Rosa hanno dimostrato di non sopportarsi. I due si sono nominati a vicenda, incolpandosi a vicenda d’indossare una maschera all’interno del gioco. Proprio l’ex attore di Centovetrine si è reso protagonista di un confessionale di fuoco ai danni della donna subito dopo la diretta del reality show. L’uomo ha sparato a zero contro Marina La Rosa, dichiarando: “Tu sei più falsa di una banconota di 2€ è tutta quella livrea di radical chic è semplicemente una copertura. Marina, sai cos’è? È che io ti ho letto dentro, è questo, Marina!”. Lo scontro tra i due concorrenti sarà motivo di argomento nel corso della prossima puntata del programma condotta da Ilary Blasi.