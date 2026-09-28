Ballando con le stelle 2026, anticipazioni e ospiti 3 ottobre: Fialdini e Ventura al posto di Matano, Di Pasquale nella sala delle stelle, Sciarelli in pista

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Ballando con le stelle torna su Rai1 sabato 3 ottobre 2026 con un’edizione profondamente rinnovata. Milly Carlucci, ospite di Da noi… a ruota libera, ha svelato gli ultimi tasselli del nuovo assetto del programma: un cambio di volto nella sala delle stelle, una nuova gestione del tesoretto e una ballerina per una notte che promette di sorprendere il pubblico. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi prenderà il posto di Alberto Matano? chi assegnerà il tesoretto? e chi sarà la prima ballerina per una notte della stagione?

Francesca Fialdini e Simona Ventura al posto di Matano: torna la formula a due per il tesoretto di Ballando con le stelle

La novità più attesa riguarda la sedia lasciata libera da Alberto Matano. Milly Carlucci ha confermato che non sarà occupata da un solo volto, ma da due: Francesca Fialdini e Simona Ventura. Si torna così alla formula a due posti, quella delle origini, con una coppia scelta per garantire equilibrio e confronto.

Le due conduttrici saranno commentatrici a bordo pista e gestiranno una parte del tesoretto, diviso in tre quote:

Francesca Fialdini

Simona Ventura

Rossella Erra, confermata come terza voce del meccanismo

Carlucci ha descritto la coppia con una metafora che dice tutto: “Sono il sole e la luna, l’acqua e il fuoco”. Da una parte la misura e l’ascolto della Fialdini, dall’altra l’esperienza televisiva e la schiettezza della Ventura. Il confronto, a bordo pista, è assicurato.

Federica Sciarelli ballerina per una notte: la sorpresa della prima puntata del 3 ottobre di Ballando con le stelle

La prima ballerina per una notte della stagione sarà Federica Sciarelli. La storica conduttrice di Chi l’ha visto?, volto simbolo della cronaca nera e delle storie di scomparsa, si prepara a un’incursione completamente diversa dal suo mondo professionale.

La scelta di Milly Carlucci segue una logica che Ballando conosce bene: più il personaggio è lontano dalla danza, più la sua presenza diventa un evento.

Sciarelli porterà in pista un mix di curiosità, autoironia e sorpresa, inaugurando la stagione con un momento che promette di diventare virale.

Simone Di Pasquale nella sala delle stelle: Paolo Belli resta ai box ma continua a collaborare

La sala delle stelle cambia volto. Il ruolo di inviato passa a Simone Di Pasquale, storico maestro del programma, che sostituisce Paolo Belli.

Belli, dopo diciannove anni alla guida della Big Band, ha scelto di fermarsi per questa edizione. La decisione arriva dopo il tragico incidente del 13 luglio, in cui ha perso la vita Alessandro Magnani. La Rai, con una nota del 25 settembre, ha chiarito che la presenza in video del cantante non è stata ritenuta opportuna nel contesto editoriale del talent, ma continuerà a collaborare dietro le quinte: “Il rapporto resta solido e Paolo Belli rappresenta una preziosa risorsa artistica per la Rai”, recita il comunicato.

Di Pasquale, volto amatissimo dal pubblico, accompagnerà invece i concorrenti nel backstage, raccontando emozioni, tensioni e retroscena della gara.