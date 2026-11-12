Valentina Riccio dopo la nascita del figlio confessa: “È stato il parto più brutto, ho pianto e urlato per 14 ore”

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Il figlio di Valentina Riccio e Antonio Panico, Salvatore, è nato il 2 novembre portando un’immensa gioia nella loro vita. Entrambi sono al settimo cielo, lei però sui social ha rivelato che il parto non è stata un’esperienza affatto positiva.

Tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan, ha fatto sapere che non è stata una passeggiata. Lo ha infatti definito il parto più brutto che ha vissuto rispetto alle sue precedenti esperienze con gli altri figli che ha messo al mondo. Ci ha tenuto a precisare che ogni persona è diversa, così come lo è ogni parto, ogni donna vive in modo diverso il suo percorso.

Valentina Riccio parla del parto e del suo rapporto con Antonio Panico: cosa ha rivelato l’ex volto di Temptation Island

Al momento la compagna di Antonio Panico non si è lasciata sfuggire molti dettagli in merito al parto, però ha rivelato di aver pianto e urlato per 14 ore. L’ex volto di Temptation Island ha parlato anche del suo rapporto con il compagno, ai fan ha detto che da quando sono tornati a casa insieme al piccolo Salvatore passano le ore a osservarlo.

Tra le varie cose, Valentina Riccio ha aggiunto: “Ci guardiamo e ci commuoviamo. Stiamo vivendo dei giorni bellissimi, fatti di amore, coccole e tanta dolcezza. E sì, siamo ancora più uniti“. In passato non sono mancati gli alti e bassi nel loro rapporto, oggi però la loro storia d’amore procede a gonfie vele.