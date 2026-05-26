Forbidden fruit, spoiler 26 maggio 2026: Lila offre la cena alla sua famiglia, Kerim vuole…

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Va in onda oggi, martedì 26 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Halit andrà a prendere il figlio a scuola e gli chiederà spiegazioni in merito ai soldi che ha trovato all’interno del suo cappotto.

Argun verrà a conoscenza del fatto che Erim ha venduto la sua chitarra per potergli offrire un aiuto economico, lui però non sa ancora che la situazione finanziaria del padre è totalmente cambiata.

Spoiler Forbidden fruit 26 maggio 2026: Kerim colpito da Yildiz, i due si rivedono in un locale

Con i primi soldi che ha guadagnato Lila deciderà di offrire la cena ai suoi familiari, andrà infatti a mangiare il kebab insieme al padre, ad Erim e a Zehra. Sarà lì che Halit scoprirà che Yigit pur di rimanere al fianco di sua figlia è andato a lavorare insieme a lei.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yildiz si è fatta convincere da Ender ad andare all’appuntamento con Devrin, l’amico di Kaya. Nel loro stesso locale però ci sarà anche Kerim, l’uomo che ha conosciuto nei giorni scorsi in ufficio. L’intenzione di lui sarà quella di ottenere il numero di telefono della Yilmaz.