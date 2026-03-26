Forbidden fruit, spoiler 26 marzo 2026: Sahika organizza l’incontro con il finanziatore, lui chiede…

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Va in onda oggi, giovedì 26 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano ci sarà ancora molta tensione nella famiglia Argun dopo gli ultimi avvenimenti.

Halit ha da poco scoperto che Lila ha sposato Yigit e che lui in realtà è il figlio di Kaya ed Ender, notizie che lo hanno mandato su tutte le furie. Il fratello di Sahika ha provato ad avere un chiarimento con Argun, lui però non riesce ad accettare che gli abbia nascosto la sua relazione con Ender.

Spoiler Forbidden fruit 26 marzo 2026: Yigit non firma l’annullamento, Lila lo ama ancora

Halit vuole far annullare il prima possibile il matrimonio tra la figlia e Yigit, lui però continuerà a rifiutarsi di firmare i documenti perché non ha intenzione di perderla. In preda alla delusione lei continua a sostenere di non voler più vedere il marito ma è chiaro che sia molto innamorata di lui.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Sahika organizzerà l’incontro con Pierre, il finanziatore. L’uomo avrà un’unica condizione, quale? Acquisire le quote di Ender.