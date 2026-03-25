Forbidden fruit, spoiler 25 marzo 2026: Yigit non vuole annullare il matrimonio, Kaya prova a…
Kaya prova a riconciliarsi con Halit, lui non vuole perdonarlo. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.
Va in onda oggi, mercoledì 25 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che per Lila è un momento davvero drammatico, era al settimo cielo dopo aver sposato Yigit ma ha dovuto fare i conti con una terribile scoperta.
Il marito il giorno dopo le nozze l’ha lasciata trattandola con molta freddezza. Da quando Halit ha scoperto tutto è furioso con lei e continua ad essere molto duro nei suoi confronti.
Spoiler Forbidden fruit 25 marzo 2026: Kaya prova a riconciliarsi con Halit, lui non vuole perdonarlo
Halit ha detto alla figlia che riceverà la visita dell’avvocato per firmare i documenti necessari per l’annullamento delle nozze e lei non ha fatto nessuna obiezione. La ragazza, pentita di aver sposato Yigit, ha infatti detto che firmerà subito ma lui non accetterà di farlo.
Yigit si è comportato male con la moglie solo perché è stata Sahika ad ordinarglielo, lui però ama Lila e non vuole perderla. Kaya sta affrontando un enorme cambiamento nella sua vita dopo aver scoperto che ha un figlio, il ragazzo adesso vive a casa sua e lui vorrebbe che avessero un confidenziale rapporto. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Kaya tenterà di riconciliarsi con Halit, lui però è molto deluso dal fatto che non gli abbia mai detto di aver avuto una relazione con Ender. Intanto Yildiz scoprirà da Emir che Leyla è stata rapita.