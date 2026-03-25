Forbidden fruit, spoiler 25 marzo 2026: Yigit non vuole annullare il matrimonio, Kaya prova a…

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Va in onda oggi, mercoledì 25 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che per Lila è un momento davvero drammatico, era al settimo cielo dopo aver sposato Yigit ma ha dovuto fare i conti con una terribile scoperta.

Il marito il giorno dopo le nozze l’ha lasciata trattandola con molta freddezza. Da quando Halit ha scoperto tutto è furioso con lei e continua ad essere molto duro nei suoi confronti.

Spoiler Forbidden fruit 25 marzo 2026: Kaya prova a riconciliarsi con Halit, lui non vuole perdonarlo

Halit ha detto alla figlia che riceverà la visita dell’avvocato per firmare i documenti necessari per l’annullamento delle nozze e lei non ha fatto nessuna obiezione. La ragazza, pentita di aver sposato Yigit, ha infatti detto che firmerà subito ma lui non accetterà di farlo.

Yigit si è comportato male con la moglie solo perché è stata Sahika ad ordinarglielo, lui però ama Lila e non vuole perderla. Kaya sta affrontando un enorme cambiamento nella sua vita dopo aver scoperto che ha un figlio, il ragazzo adesso vive a casa sua e lui vorrebbe che avessero un confidenziale rapporto. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Kaya tenterà di riconciliarsi con Halit, lui però è molto deluso dal fatto che non gli abbia mai detto di aver avuto una relazione con Ender. Intanto Yildiz scoprirà da Emir che Leyla è stata rapita.