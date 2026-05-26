Antonella Elia parla dell’invito alla festa di Alessandra Mussolini e svela: “Non andrei mai perché…”

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Ieri Antonella Elia ha fatto una live su Instagram insieme ad Adriana Volpe e tra le varie cose hanno parlato anche della festa che Alessandra Mussolini sta organizzando dopo la vittoria del Grande Fratello Vip.

La Elia, che ha più volte ammesso di aver non poco rosicato per aver perso contro Alessandra in finale, andrà a festeggiare la sua vittoria? L’ex gieffina ha chiaramente detto che non ha nessuna intenzione di farlo. Durante la live ha raccontato che il segretario della Mussolini l’ha chiamata il giorno dopo la finale per dirle che volevano invitarla. Antonella Elia non capiva niente in quel momento, aveva dormito tre ore ed era ancora scombussolata.

Antonella Elia svela perché non vuole partecipare alla festa di Alessandra Mussolini: cosa ha detto sui social l’ex gieffina

Al segretario che l’ha contattata ha detto di mandarle l’invito, questo però non le è mai arrivato. A parer suo Alessandra Mussolini potrebbe essersi offesa dopo che l’ha definita gallina, ha però aggiunto che non si va ad una festa senza un invito e che avrebbero potuto mandarglielo anche su Whatsapp.

Ad ogni modo lei non intende affatto andare alla festa, in merito a ciò ha detto: “Devono aver deciso di non invitarmi. E comunque non sarei mai venuta. Io non vengo a festeggiare la vincitrice, io la contesto“. Antonella Elia ha anche ribadito di aver provato molta rabbia dopo il Grande Fratello Vip per non essere riuscita ad aggiudicarsi la vittoria del reality.