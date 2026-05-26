Belén Rodriguez ricoverata in ospedale dopo l’allarme dei vicini: cosa sarebbe successo a Milano

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Momenti di forte preoccupazione nella mattinata del 25 maggio per Belén Rodriguez. La showgirl argentina sarebbe stata accompagnata al Policlinico di Milano dopo un lungo intervento di soccorsi e forze dell’ordine, scattato in seguito alla segnalazione di alcuni vicini di casa nel quartiere Brera.

Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato intorno alle 7 del mattino, quando un residente dello stabile avrebbe sentito delle urla provenire dall’appartamento della conduttrice. L’uomo avrebbe quindi contattato il numero unico di emergenza 112, facendo intervenire sul posto polizia, ambulanza e vigili del fuoco.

L’intervento dei soccorsi nel quartiere Brera

L’episodio si sarebbe verificato in un elegante palazzo nel centro di Milano. Le forze dell’ordine avrebbero isolato temporaneamente la strada per consentire ai mezzi di emergenza di operare in sicurezza.

Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero avviato una lunga trattativa con la showgirl, durata oltre tre ore. Solo quando i vigili del fuoco stavano per forzare l’ingresso dell’abitazione, Rodriguez avrebbe deciso di aprire la porta.

Dopo i primi controlli medici effettuati sul posto, la conduttrice sarebbe stata trasferita al Policlinico in codice giallo per ulteriori accertamenti sanitari.

Le testimonianze e il presunto stato di alterazione

Alcuni presenti avrebbero riferito che Belén Rodriguez appariva in uno stato di forte agitazione e possibile alterazione psicofisica. Al momento, tuttavia, non risultano comunicazioni ufficiali sulle sue condizioni di salute né sulle cause dell’accaduto.

La vicenda ha rapidamente attirato l’attenzione dei residenti della zona e dei passanti, soprattutto per il massiccio dispiegamento di mezzi di soccorso nel cuore del quartiere Brera.

I presunti incidenti stradali avvenuti nei giorni precedenti

Nelle stesse ore sono emersi anche alcuni dettagli su due episodi avvenuti sabato sera a Milano e che potrebbero essere collegati alla showgirl.

Secondo alcune testimonianze raccolte dalla Polizia locale, un suv Land Rover Defender sarebbe rimasto coinvolto in due distinti incidenti nel centro città. Il primo episodio sarebbe avvenuto in via Melzi d’Eril, nei pressi dell’Arco della Pace, dove il mezzo avrebbe urtato un’auto parcheggiata.

Poco dopo, un secondo incidente si sarebbe verificato in via San Marco, nel quartiere Brera, con il coinvolgimento di una moto e di altri veicoli in sosta.

In entrambi i casi non si registrano feriti, ma il conducente del suv si sarebbe allontanato senza lasciare i propri dati. Alcuni testimoni avrebbero dichiarato di aver riconosciuto al volante proprio Belén Rodriguez.

Indagini in corso sul suv coinvolto

La Polizia locale sta ora cercando di identificare con precisione il conducente del veicolo e di risalire all’intestatario del suv, che sarebbe riconducibile a una società.

Al momento non risultano conferme ufficiali sul coinvolgimento diretto della showgirl negli incidenti segnalati. Le verifiche delle autorità sono ancora in corso.