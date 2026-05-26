La Promessa sbarca in prima serata su Rete 4: ecco da quando e perché

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La Promessa è una delle soap opera più seguite in Italia. Le vicende che raccontano la storia della famiglia de Lujan collezionano in media oltre 1 milione e mezzo di telespettatori sui teleschermi di Rete 4. In queste ore, Mediaset ha annunciato una variazione di palinsesto che siamo sicuri farà felici tutti i fans della produzione made in Spagna. Scendendo nei dettagli, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di promuovere La Promessa anche nella fascia serale. Dal mese di giugno, le vicende con Curro e il suo fratellastro Manuel andranno in onda anche in prima serata al sabato sera. Una bella novità per gli spettatori che stanno apprezzando moltissimo le vicende sempre più ricche di colpi di scena della famiglia de Lujan.

La Promessa: ogni sabato in prima serata da giugno

La soap opera spagnola andrà in onda ogni sabato in prima serata a partire dal mese di giugno. Una bella notizia per i fans de La Promessa, che ogni giorno seguono le sue vicende sui teleschermi di Rete 4. Gli spoiler dei nuovi appuntamenti in programma a breve in televisione annunciano l’arrivo di Cristobal, che prenderà il posto di Romulo come maggiordomo capo della tenuta. L’atteggiamento dispotico del nuovo arrivato creerà un clima di terrore all’interno dello staff. Ricardo apparirà parecchio amareggiato per non essere riuscito ad ottenere la promozione andata a Cristobal. Infine Santos fa ritorno a palazzo dopo aver passato del tempo insieme alla madre Ana.