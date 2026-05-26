Antonella Elia non vuole andare alla festa di Alessandra Mussolini, lei replica: “Sei una mezza rosicona”

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Il 5 giugno Alessandra Mussolini festeggerà la sua vittoria del Grande Fratello Vip ma Antonella Elia nelle scorse ore ha fatto sapere sui social che non parteciperà al party.

Il motivo? Innanzitutto ha spiegato di aver ricevuto l’invito per telefono dal segretario dell’ex europarlamentare al quale aveva chiesto di mandarglielo. Ha poi rivelato che non lo ha mai ricevuto ufficialmente, probabilmente perché Alessandra Mussolini ha cambiato idea dopo che le ha dato più volte della gallina.

Antonella Elia snobba la festa di Alessandra Mussolini: come ha replicato la vincitrice del Grande Fratello Vip

A prescindere dall’invito la showgirl ha fatto sapere che non vuole assolutamente andare alla festa di Alessandra Mussolini. Il motivo? Perché ha provato rabbia per aver perso, sui social ha detto che non festeggia la vincitrice ma la contesta. Le sue dichiarazioni lasciano chiaramente intendere che la sconfitta ancora le brucia e le sue parole non sono certo passate inosservate.

Dopo aver appreso quanto ha detto Antonella Elia la vincitrice ha replicato sui social dicendo che l’ha invitata e che ci sarà tutto il cast. Alessandra Mussolini ha poi aggiunto: “Se tu non vuoi venire, dici che non t’ho invitato, che non è vero, non vuoi venire vuol dire che sei una mezza rosicona. Dai, calmati!”