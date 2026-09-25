Beautiful, anticipazioni 25 settembre 2026: Hope umiliata, Carter decide di vendicarsi dei Forrester

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 25 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che nessuno è riuscito a far cambiare idea a Steffy, infatti Katie è stata costretta a preparare il comunicato stampa sul licenziamento di Hope e sulla chiusura di Hope for the Future. Quando Hope lo leggerà si sentirà ancora più umiliata perché dopo aver lavorato per anni alla Forrester Creations non le hanno riconosciuto nessun merito e fatto alcun ringraziamento.

Anticipazioni Beautiful 25 settembre 2026: Hope furiosa con Steffy dopo il comunicato, Carter non ha più dubbi

Hope si sfogherà con Carter e ammetterà di essere davvero arrabbiata con Steffy, questo scatenerà l’ira di Carter che non avrà più dubbi in merito alla vendetta contro i Forrester. Lui non era sicuro di voler tradire la loro fiducia ma dopo la lettura del comunicato sarà pronto a farla pagare ai Forrester per aver fatto soffrire la Logan.

Il Walton, quindi, metterà in atto il suo piano contro Ridge e Steffy che gli permetterà di ottenere la gestione della Forrester Creations, loro di sicuro non la prenderanno affatto bene quando lo scopriranno. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Brooke proverà ancora a far cambiare idea a Finn sulla vicenda di Hope ma sarà del tutto inutile. Allo stesso modo di Ridge il dottore non crede che si sia trattato solo di un malinteso.