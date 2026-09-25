Attualità Manfredonia
Manfredonia, avviso pubblico per le domande di assegnazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche in occasione della Commemorazione dei Defunti
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Si avvisa che, come indicato nella determinazione n. 18/2026, potranno essere presentate le domande di assegnazione dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, in occasione della ricorrenza per la commemorazione dei Defunti 2026.
Le domande, potranno essere presentate utilizzando l’apposito schema di domanda allegato, dal 01/10/2026 al 13/10/2026.
Si ricorda, altresì, che le domande pervenute oltre il termine del 13/10/2026, potranno essere prese in considerazione solo in caso di posteggi rimasti non assegnati, e comunque pervenute entro e non oltre il 19/10/2026.