Forbidden fruit, spoiler 23 marzo 2026: Halit furioso con Lila, Hilmi rapisce Leyla e la minaccia

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Va in onda oggi, lunedì 23 marzo 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler fanno sapere che dopo averla sposata Yigit ha lasciato Lila in modo alquanto brusco lasciandola senza parole.

Lila aveva paura di raccontare la verità a suo padre, la reazione di Argun non è stata affatto serena. Halit sarà molto arrabbiato con la figlia per essere convolata a nozze con Yigit.

Spoiler Forbidden fruit 23 marzo 2026: Halit ordina a Yildiz di tornare a vivere con lui alla villa

A far esplodere lo scandalo sul matrimonio tra Lila e Yigit è stata Shaila, Halit deciderà quindi di buttarla fuori di casa. Sin dall’inizio è stata lei a decidere ogni mossa del ragazzo, lui si è davvero innamorato della giovane Argun e non avrebbe voluto spezzarle il cuore in quel modo.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Halit ordinerà ad Yildiz di tornare a vivere alla villa insieme al figlio. Nel frattempo Leyla verrà rapita da Hilmi e non appena la Polizia si recherà da loro lui la costringerà a stare zitta minacciando di uccidere non solo lei ma anche Kaya e se stesso.