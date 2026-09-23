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I Tiromancino a Orsara per la Festa di San Michele

Concerto gratuito in Piazza della Croce martedì 29 settembre a partire dalle ore 21.30

Giovedì 24 settembre, invece, l’arrivo a piedi dei poliziotti pellegrini in cammino da due settimane

Lunedì 28 settembre lo spettacolare “Incendio del Campanile” dell’Abbazia Sant’Angelo

Nel giorno del Patrono, la solenne processione che partirà dall’antichissima Grotta di San Michele

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Sarà il concerto dei Tiromancino, uno dei gruppi musicali più longevi e apprezzati della musica italiana, a concludere martedì 29 settembre le solenni celebrazioni della Festa di San Michele Arcangelo a Orsara di Puglia.

Federico Zampaglione, leader e frontman della formazione, con la sua band salirà sul palco di Piazza della Croce alle 21.30. All’evento, organizzato dal Comune di Orsara di Puglia, si potrà assistere gratuitamente.

40 ANNI DI SUCCESSI. Fondata nel 1989, dopo quattro album pubblicati negli anni ’90, la definitiva consacrazione della band arriva nel 2000, con l’album intitolato “La descrizione di un attimo”. Il disco, trainato dal brano “Strade” presentato a Sanremo e dal singolo fortunatissimo “Due destini” (incluso nella colonna sonora del film “Le fate ignoranti”), ha segnato una nuova stagione del pop italiano d’autore. “La descrizione di un attimo”, che dà il titolo all’album, è anche uno dei brani più iconici del gruppo. Poi arrivano i successi di canzoni come “Per me è importante”, “Nessuna certezza”, “Amore impossibile”, “Un tempo piccolo” e tante altre hit a seguire. Complessivamente, i Tiromancino hanno pubblicato 15 album ufficiali dal 1989, arrivando a conquistare il titolo di Miglior Gruppo agli Italian Music Awards del 2001. Nel 2007, ai Venice Music Awards, Federico Zampaglione è stato nominato miglior artista dell’anno per il connubio tra musica e cinema. La sua creatività da regista, cantante e musicista sono valsi a Zampaglione e ai Tiromancino numerosi premi anche in ambito cinematografico.

I PELLEGRINI. Domani, giovedì 24 settembre, in mattinata arriveranno a Orsara di Puglia due pellegrini molto speciali, i poliziotti in congedo Michele Attolico e Giuliano Maltempi, entrambi soci della ANPS, Associazione Nazionale della Polizia di Stato. Partiti da Roma lo scorso 9 settembre, percorreranno a piedi per 530 chilometri la via Micaelica fino alla tappa finale di Monte Sant’Angelo. A Orsara, il 24 settembre alle ore 17:30, nella Biblioteca Comunale di Largo San Michele, saranno accolti dal sindaco Mario Simonelli e dal parroco don Danilo Zoila, oltre che dalle autorità militari. Michele e Giuliano, poi, alle ore 19, parteciperanno alla santa messa nella Chiesa parrocchiale di San Nicola.

LA FESTA DI SAN MICHELE. Le celebrazioni religiose e civili in onore di San Michele sono iniziate già da diversi giorni a cura del Comitato Feste e della Parrocchia di San Nicola di Bari. Lunedì 28 settembre, alle 22.15, ci sarà lo spettacolare “Incendio del Campanile” dell’Abbazia Sant’Angelo. Martedì 29 settembre, alle ore 18, dalla Grotta di San Michele partirà la solenne processione della statua dell’Arcangelo. Dopo il concerto dei Tiromancino, lo spettacolo di fuochi pirotecnici concluderà le manifestazioni.