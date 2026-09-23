La ruota della fortuna, Alex Mandelli è il nuovo cantante: “Un sogno realizzato”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La ruota della fortuna è dei game show più seguiti in Italia. Ogni sera, il programma condotto da Gerry Scotti con la co-conduzione di Samira Lui è seguito da oltre 3 milioni di telespettatori su Canale 5, riuscendo a sbaragliare la concorrenza delle altre reti. In questi giorni, il format ha visto l’arrivo di Alex Mandelli che ha preso il posto di Marco Galeone come nuovo cantante dei Fortuna Six. Proprio l’uomo ha rilasciato un’intervista al portale Prealpina dove ha parlato del suo arrivo nel programma di Canale 5. Alex Mandelli ha detto: “Mi sento a casa, assolutamente a mio agio. È un sogno realizzato. Alla Ruota della fortuna sono arrivato dopo due selezioni severe, la concorrenza era decisivamente valida. Penso che i miei 1000 concerti, dunque la dimestichezza a stare sul palco, mi abbiano agevolato”

Alex Mandelli parla del suo arrivo a La ruota della fortuna

Sempre al portale, Alex Mandelli ha spiegato un retroscena in merito alla sua partecipazione nel game show di Gerry Scotti. Il cantante ha raccontato: “insegno chitarra alla Niccolò Paganini di Legnano. Quando, a inizio agosto, ho avuto la certezza che mi avrebbero preso alla Ruota della Fortuna subentrando a Marco Galeone, mi sono sentito in dovere di avvertire il direttore Fabio Poretti chiedendogli di tenere la notizia segreta fino al momento della mia presenza sullo schermo. Fino a questo momento, sono comunque riuscito a rispettare anche gli impegni scolastici“. L’uomo ora avrà il compito di entrare nei cuori degli italiani come aveva fatto Marco Galeone per tantissime puntate.