Monte Sant’Angelo, 27 settembre,”Per Mariarosa, per la vita”: marcia silenziosa e inaugurazione della panchina gialla

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Domenica 27 settembre, a Monte Sant’Angelo, in occasione del mese dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del suicidio, l’associazione ODV Un Girasole per la vita inaugurerà la panchina gialla dedicata a Mariarosa Lauriola, scomparsa a sedici anni e mezzo, e a tutte le vittime di suicidio. L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Monte Sant’Angelo e dal Comitato Festa Patronale, è inserita nel programma della Festa in onore di San Michele Arcangelo.

Il programma del 27 settembre

Alle ore 18:00, dal Comune di Monte Sant’Angelo, partirà una marcia silenziosa. Ai partecipanti saranno distribuiti dei girasoli illuminati, che accompagneranno il corteo e porteranno luce e speranza tra le la strade del paese. Il corteo giungerà alla Rotonda Belvedere, dove avverrà l’inaugurazione della panchina gialla. L’opera è curata dall’artista Raffaella Fariello. Sulla panchina sarà affissa una targa con il numero di Mariarosa, divenuto oggi canale di ascolto attivo per chiunque senta il bisogno di essere ascoltato. L’iniziativa si propone l’obiettivo di promuovere consapevolezza sul disagio mentale e contrastare l’isolamento sociale, offrendo un punto di riferimento concreto per chiunque stia attraversando un momento di fragilità.

La scelta della Rotonda Belvedere non è casuale. Da questo luogo, affacciato sul Golfo, lo sguardo raggiunge Manfredonia, città di Mariarosa, che però aveva le sue radici a Monte Sant’Angelo, paese che amava profondamente. La panchina diventa così un simbolico punto d’incontro tra le sue due città.

L’associazione Un Girasole per la vita desidera ringraziare il Comune di Monte Sant’Angelo per aver accolto e reso possibile la realizzazione dell’iniziativa, in particolare il sindaco Pierpaolo d’Arienzo, la vicesindaco Rosa Palomba, l’assessora al Welfare Lea Basta e il Comitato San Michele Arcangelo, in particolare il presidente Antonio Renzulli, per la disponibilità accordata e per l’attenzione dimostrata nei confronti del progetto.

Tutta la comunità è invitata a partecipare.