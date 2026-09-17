Forbidden fruit, spoiler 17 settembre 2026: Yildiz escogita un piano con Emir, c’entra Cagatay

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Va in onda oggi, giovedì 17 settembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Feride su consiglio di Ender e Sahika ha nascosto il telefono in salotto e ha registrato ciò che hanno detto Yildiz e Asuman alle sue spalle.

Quando alla festa è stata trasmessa la registrazione Yildiz e la madre sono apparse mortificate, il marito della Yilmaz invece è andato su tutte le furie per l’ennesimo passo falso della moglie.

Spoiler Forbidden fruit 17 settembre 2026: nel piano di Ender e Sahika è coinvolta anche Cansu

Emir aiuterà Yildiz ad escogitare un piano per far ingelosire Çagatay. Al momento i due sono distanti a causa della registrazione che Feride ha fatto sentire a tutti e che ha fatto infuriare suo figlio. La Yilmaz penserà di andare a cena con un altro uomo, si tratterà però solo di un attore che assumerà per catturare l’attenzione del marito.

Nel frattempo Sahika ed Ender continueranno a concentrarsi sul loro piano di vendetta contro Hasan Ali. Le due hanno mandato come loro infiltrata Cansu nella villa del presidente che è già riuscita ad intenerirlo facendo la vittima. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che la ragazza riuscirà a raggirare il braccio destro del padre di Cagatay e dovrà avvisare Sahika ed Ender nel momento in cui non ci sarà nessuno in casa.