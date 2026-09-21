Javier Martinez e Helena Prestes innamoratissimi sui social: che dedica d’amore!

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Javier Martinez e Helena Prestes continuano a far parlare di loro a distanza di due anni dalla loro partecipazione al Grande fratello. La modella brasiliana e il compagno hanno deciso di trascorrere un week-end d’amore a Bormio. Il pallavolista argentino ha deciso di ricaricare le pile in una struttura del nord d’Italia insieme alla fidanzata dopo aver concluso le riprese di The 50 Italia, la cui seconda edizione è prevista nel 2027 su Amazon Prime Video. Proprio da Bormio, gli Helevier hanno sorpreso i fans postando un video sui social. Helena Prestes ha pubblicato un filmato in cui la si vede fare sette domande a Javier Martinez. La donna chiede al fidanzato:”se dovessi darmi un nickname in base alla mia personalità quale mi daresti?”. La risposta dell’uomo non si fa attendere, tanto da esclamare: “Terminator, la cavallina Terminator”, forse facendo riferimento al comportamento molto esuberante della donna.

Helena Prestes e Javier Martinez complici e innamorati sui social

Helena Prestes e Javier Martinez sono apparsi complici e innamorati sui social. Nel filmato postato su Tiktok non sono mancati momenti di grande dolcezza quando la modella brasiliana ha chiesto al compagno se l’avrebbe scelta nuovamente a distanza di due anni dal loro ingresso al Grande fratello. Di qui, è arrivata la replica dell’ex pallavolista della Terni volley academy che ha dichiarato: “Certo che ti risceglierei, altre mille molte amore mio.” La storia d’amore degli Helevier procede a gonfie vele in barba alle malelingue che spesso hanno messo in dubbio il loro rapporto nato sotto le telecamere di un reality show.



