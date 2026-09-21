Beautiful, anticipazioni 21 settembre 2026: Carter sostiene Hope, alla Forrester scopre che…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 21 settembre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che sarà ancora tanta la tensione alla Forrester Creations dopo che Hope è stata improvvisamente licenziata. Steffy ha preso questa decisione spinta da ragioni personali e non professionali, perché non tollera che continui ad intromettersi nel suo matrimonio.

Anticipazioni Beautiful 21 settembre 2026: Eric contro la decisione di Steffy, Carter fa un’interessante scoperta

Eric non ha mai appoggiato la decisione della nipote perché pensa che abbia trattato troppo duramente Hope, Steffy però gli dirà che non poteva fare altro che licenziarla a causa del suo atteggiamento nei confronti di Finn. Anche Zende cercherà di far riflettere i Forrester sulla decisione presa ai danni della Logan e difenderà il valore della Hope for the Future ma sarà tutto inutile.

Hope sarà ancora turbata dopo il licenziamento e Carter continuerà a manifestarle la sua vicinanza, crede che abbia subito un’ingiustizia e non ha intenzione di restare a guardare. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che mentre si occuperà di alcune questione della società l’uomo scoprirà un’inaspettata occasione. Quale? Modificando l’assetto della Forrester Creations potrebbe assumere lui il controllo dell’azienda.