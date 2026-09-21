Uomini e Donne, chi è Giorgia Angeloni la nuova tronista del Trono Classico: età, studi e storia personale

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La nuova stagione di Uomini e Donne parte con un volto completamente nuovo sul Trono Classico: Giorgia Angeloni, 25 anni, romana, scelta da Maria De Filippi per inaugurare il percorso sentimentale dell’edizione. La sua presentazione arriva durante la prima registrazione del programma, il 28 agosto, e conquista subito l’attenzione del pubblico. Determinata, autonoma, con una storia personale intensa e un percorso di studi dedicato alla psicologia, Giorgia si prepara a mettersi in gioco davanti alle telecamere con l’obiettivo di trovare un legame autentico. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è davvero Giorgia Angeloni? Quali studi ha fatto? E cosa l’ha portata a sedersi sul trono?

Chi è Giorgia Angeloni: età, origini e carattere della nuova tronista

Giorgia Angeloni ha 25 anni ed è nata e cresciuta a Roma. È un volto nuovo per il pubblico televisivo, ma non per chi la conosce nella vita di tutti i giorni: una ragazza che ha imparato presto a cavarsela da sola, iniziando a lavorare già a 15 anni.

Si descrive come ironica, simpatica, con un pizzico di testardaggine che l’ha aiutata a superare momenti complessi. Nella sua vita c’è un affetto speciale: Mia, la cagnolina adottata undici anni fa in un canile, diventata un punto fermo nei periodi più difficili.

In amore non cerca un modello estetico, ma una persona indipendente, capace di prendersi cura di sé e di trasmetterle protezione anche solo con un abbraccio. A Uomini e Donne vuole mostrarsi per quella che è, senza filtri, alla ricerca di un rapporto sincero e stabile.

Studi e carriera: il percorso in psicologia e la scelta della clinica

Il percorso formativo di Giorgia ruota attorno allo studio dell’animo umano. Dopo il diploma, si iscrive alla facoltà di Psicologia, dove consegue la laurea triennale. Oggi è impegnata nella magistrale in Psicologia Clinica, un indirizzo che riflette la sua sensibilità e la volontà di comprendere le dinamiche emotive e relazionali delle persone.

La scelta della psicologia non è casuale: nasce da esperienze personali che l’hanno segnata e che l’hanno spinta a voler approfondire i meccanismi che regolano le relazioni familiari, la crescita e le fragilità emotive. Il suo percorso accademico diventa così una chiave per leggere la sua storia e il modo in cui affronta la vita, con consapevolezza e maturità.

La storia familiare: la separazione dei genitori e la malattia del padre

Nel video di presentazione, Giorgia decide di aprirsi completamente. Racconta la separazione dei genitori, avvenuta quando aveva 13 anni, un evento che ha cambiato radicalmente la sua adolescenza. Insieme alle sorelle, Annalisa e Rebecca, ha vissuto una vera e propria inversione dei ruoli familiari, la cosiddetta “parentificazione”: i figli che diventano sostegno dei genitori. Un tema così centrale nella sua vita da diventare l’argomento della sua tesi di laurea.

A segnare profondamente il suo percorso è anche la diagnosi di Parkinson giovanile ricevuta dal padre a 50 anni. Giorgia racconta con emozione il suo impegno nel vivere ogni momento accanto a lui, consapevole della difficoltà di affrontare una malattia che peggiora nel tempo.

Questi eventi hanno costruito la sua forza, la sua empatia e la sua capacità di affrontare le relazioni con profondità. Ed è proprio questa autenticità che porta con sé sul trono di Uomini e Donne.