Garlasco, svolta sulla cavigliera di Chiara Poggi

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Il caso Garlasco torna ancora una volta a far discutere tutta Italia. Nelle ultime ore la nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi ha riportato al centro delle indagini un dettaglio rimasto a lungo in secondo piano.

Si tratta della cavigliera indossata dalla ragazza il giorno del delitto, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco. Secondo quanto emerso, gli investigatori avrebbero chiesto nuovi approfondimenti tecnici sul reperto.

L’obiettivo è verificare la presenza di eventuali tracce biologiche o segni utili a chiarire la dinamica dell’omicidio.

Nuovi accertamenti sulla cavigliera di Chiara Poggi

La cavigliera di Chiara Poggi potrebbe diventare uno degli elementi chiave della nuova fase investigativa sul delitto di Garlasco. Secondo le indiscrezioni emerse nelle news pubblicate oggi, il reperto sarebbe tornato sotto la lente degli esperti grazie alle moderne tecnologie scientifiche oggi disponibili.

A rilanciare l’attenzione sull’oggetto sarebbe stato Dario Redaelli, consulente coinvolto nelle recenti analisi investigative, secondo cui la cavigliera potrebbe conservare microtracce biologiche mai esaminate a fondo durante le indagini degli anni passati. Gli esperti ipotizzano inoltre che l’accessorio possa aiutare a comprendere meglio alcuni aspetti della scena del crimine, compresa la possibilità di un trascinamento del corpo della giovane dopo l’aggressione.

Già nel 2007 i Ris avevano considerato l’oggetto interessante dal punto di vista investigativo, ma gli accertamenti effettuati all’epoca non portarono a risultati considerati decisivi. Oggi, però, il quadro potrebbe cambiare grazie alle nuove tecniche di analisi genetica e alle strumentazioni più avanzate utilizzate nei laboratori forensi.

Nel frattempo continuano anche gli approfondimenti su altri elementi del caso. Negli ultimi mesi la Procura di Pavia ha riaperto diversi filoni investigativi, rivalutando impronte, reperti biologici e intercettazioni legate al nome di Andrea Sempio, nuovamente indagato nell’ambito dell’inchiesta.

Il delitto di Garlasco resta uno dei casi di cronaca nera più controversi degli ultimi decenni. Per l’omicidio di Chiara Poggi è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima, ma il continuo emergere di nuovi elementi investigativi ha mantenuto altissima l’attenzione mediatica attorno alla vicenda.

La decisione di effettuare ulteriori esami sulla cavigliera potrebbe quindi aprire nuovi scenari. Al momento non esistono conferme ufficiali su possibili risultati clamorosi, ma la nuova analisi viene considerata dagli investigatori un passaggio importante per tentare di chiarire definitivamente uno dei misteri giudiziari più discussi d’Italia.

FONTI:

Virgilio Notizie

Asso Digitale