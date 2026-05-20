Beautiful, anticipazioni 20 maggio 2026: i festeggiamenti in onore di Brooke infastidiscono Steffy

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 20 maggio 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che RJ visibilmente scosso ha raccontato ai suoi genitori la scoperta fatta da Luna in merito allo zaino di Tom Starr. Anche Katie è stata informata dal nipote e questo ha alimentato ancora di più i suoi sospetti su Poppy.

Anticipazioni Beautiful 20 maggio 2026: alla festa a casa di Eric per il successo di Brooke Steffy appare infastidita

Intanto nella villa di Eric si terrà una festa per onorare l’incredibile successo ottenuto da Brooke a Monte Carlo con il rilancio della Brooke’s Bedroom e saranno tutti entusiasti.

La nuova collezione ha fatto esplodere le vendite alla Forrester Creations. Mentre le Logan saranno più felici che mai Steffy non potrà fare a meno di provare fastidio per il tributo a Brooke. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Pam avrà da ridire sul fatto che le cameriere indossano solo lingerie alla festa.