Forbidden fruit, spoiler 19 maggio 2026: Lila rifiuta la vicinanza di Yigit, Yildiz aiuta Ender

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Va in onda oggi, martedì 19 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Sahika ha chiesto sia al fratello che a Nadir di poter lavorare con loro ma entrambi gli hanno detto di no.

La sorella di Kaya ha chiesto al nipote di parlare con il padre, il ragazzo gli ha detto che la zia potrebbe mettersi di nuovo in brutte situazioni se non accoglierà la sua richiesta.

Spoiler Forbidden fruit 19 maggio 2026: Zehra si sfoga con Akin e prende una decisione

Mentre sarà all’Università Yigit scoprirà che Lila è stata lasciata dal ragazzo che frequentava e proverà a starle accanto ma dovrà fare i conti con l’ennesimo rifiuto. Il ragazzo chiederà alcuni consigli sull’amore a Caner, lui lo inviterà a lasciare spazio alla sua ex per darle modo di metabolizzare quello che è successo.

Yildiz deciderà di aiutare Ender dandole il compromettente scatto con cui Halit ha ricattato Nadir. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Zehra si sfogherà con Akin e lui le consiglierà di sfruttare la sua sofferenza per aumentare la sua creatività. La Argun deciderà di scrivere un libro che parla di povertà.