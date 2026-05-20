Be My Sunshine, anticipazioni dal 25 al 29 maggio 2026: nuovi colpi di scena tra Haziran e Poyraz

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La settimana dal 25 al 29 maggio 2026 si preannuncia ricca di emozioni per i fan di Be My Sunshine, la serie turca che ha conquistato il pubblico italiano con la sua miscela di romanticismo, ironia e paesaggi mozzafiato. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Mediaset Infinity arriva un nuovo episodio che continua a intrecciare le vite di Haziran e Poyraz, due anime opposte destinate a scontrarsi e a innamorarsi sullo sfondo di un’isola che sembra respirare insieme ai loro sentimenti. Tra segreti, rivalità e gesti inattesi, la trama si arricchisce di nuovi sviluppi che promettono di cambiare gli equilibri tra i protagonisti.

Cosa farà Haziran per conquistare definitivamente Poyraz? Quali ostacoli si presenteranno sulla loro strada? E chi sarà pronto a tradire o a sorprendere nel corso dei nuovi episodi?

Be My Sunshine: Haziran e Poyraz tra sorprese e incomprensioni

Nei nuovi episodi di Be My Sunshine, Haziran decide di stupire Poyraz con un gesto che rivela tutta la sua dolcezza e determinazione. La ragazza, sempre più coinvolta, si intrufola in casa di Aliye per cercare la ricetta del suo celebre borek, convinta che quel piatto possa essere il modo giusto per conquistare la simpatia della donna e, indirettamente, il cuore di Poyraz. Mentre lei si dedica alla cucina, lui è impegnato a organizzare un servizio fotografico che dovrebbe valorizzare l’isola e i suoi abitanti, ma le tensioni non mancano.

Il rapporto tra Alper e Melisa continua a essere tormentato: i due si amano ma non riescono a vivere serenamente la loro relazione, divisi da incomprensioni e orgoglio. Nel frattempo, Haziran e Poyraz cercano di farsi accettare da Aliye e Zeynep, due figure chiave che rappresentano la tradizione e il giudizio della comunità. Haziran, con la sua spontaneità, prepara il borek seguendo la ricetta segreta di Aliye, mentre Poyraz tenta di gratificare Zeynep con un servizio fotografico per una rivista di moda. Il risultato, però, non è quello sperato: la donna reagisce con freddezza, lasciando Poyraz deluso e confuso.

Intrighi e rivalità sull’isola: Zeynep contro Haziran

La tensione cresce quando Zeynep decide di mettere Haziran in difficoltà. Con un piano ben orchestrato, riesce a farla cacciare da casa sua, interrompendo la collaborazione con Aliye e creando un nuovo clima di ostilità. Haziran, ferita ma non disposta ad arrendersi, cerca di mantenere la calma e di non perdere la fiducia di Poyraz, che si trova diviso tra la lealtà verso Zeynep e l’affetto crescente per la ragazza di città.

Parallelamente, sull’isola si intrecciano altre storie. Idil e Biricik, entrambe deluse dalle proprie vicende sentimentali, trovano un’inaspettata complicità e iniziano a frequentarsi, scoprendo di avere più in comune di quanto pensassero. Gorkem, invece, decide di organizzare una serata speciale con Haziran e Melisa, un momento di leggerezza che riporta il sorriso tra i protagonisti dopo giorni di tensione.

La serie continua a giocare con i contrasti tra la vita frenetica di Haziran e la calma apparente di Poyraz, mostrando come l’amore possa nascere anche tra due mondi lontani. Ogni episodio aggiunge un tassello alla loro storia, tra sguardi, silenzi e gesti che parlano più delle parole.

Be My Sunshine: nuove alleanze e sentimenti in evoluzione

Le puntate dal 25 al 29 maggio porteranno nuovi sviluppi anche per i personaggi secondari, che diventano sempre più centrali nella narrazione. Mentre Haziran cerca di ricostruire il suo equilibrio dopo l’ennesimo scontro con Zeynep, Poyraz si rende conto di quanto la presenza della ragazza abbia cambiato la sua vita. La loro relazione, fatta di attrazione e orgoglio, continua a oscillare tra dolcezza e tensione, ma ogni gesto sembra avvicinarli sempre di più.

Sul fronte delle amicizie, Idil e Biricik si trasformano in una coppia di confidenti ironiche e solidali, pronte a sostenersi a vicenda dopo le delusioni amorose. Gorkem, con la sua energia, diventa il collante del gruppo, organizzando momenti di svago che alleggeriscono l’atmosfera e riportano il sorriso sull’isola.

Be My Sunshine conferma così la sua capacità di mescolare romanticismo e leggerezza, raccontando l’amore con sfumature autentiche e paesaggi che sembrano usciti da un sogno. Le puntate di fine maggio promettono emozioni, colpi di scena e nuovi intrecci che renderanno ancora più irresistibile la storia di Haziran e Poyraz.