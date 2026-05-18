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Forbidden fruit, spoiler 18 maggio 2026: Kaya rifiuta la richiesta di Sahika, lei propone a Nadir…

Sahika fa una proposta a Nadir, l'uomo decide di non assecondarla. Gli spoiler di Forbidden fruit svelano cosa accadrà oggi.

Sara Fonte18 Maggio 2026
Spoiler Forbidden fruit 18 maggio 2026
Sahika di Forbidden fruit (Screen Mediaset Infinity)
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Va in onda oggi, lunedì 18 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Lila dopo aver discusso con Aksel è tornata a casa.

Intanto Ender è rimasta molto sorpresa dalla decisione presa dal figlio. Aveva proposto ad Erim di tornare a vivere a casa sua dopo che Halit ha perso tutto, lui però non ha voluto abbandonare il padre in un momento così difficile.

Spoiler Forbidden fruit 18 maggio 2026: Sahika fa una proposta a Nadir, l’uomo decide di non assecondarla

Yildiz sta vivendo un momento molto felice dal punto di vista professionale e continuerà a dedicarsi al suo progetto insieme a Caner ed Emir. La Yilmaz ha provato anche ad improvvisarsi un’insegnante di inglese ma l’esperimento non è riuscito.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Sahika, dopo che Ender l’ha cacciata, chiederà al fratello di poter lavorare per lui ma Kaya rifiuterà. La donna proverà quindi a convincere Yigit a convincere il padre. Sahika farà visita anche a Nadir e gli proporrà di collaborare con lui ma lui rifiuterà in modo categorico.

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Sara Fonte18 Maggio 2026