Forbidden fruit, spoiler 18 maggio 2026: Kaya rifiuta la richiesta di Sahika, lei propone a Nadir…

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Va in onda oggi, lunedì 18 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Lila dopo aver discusso con Aksel è tornata a casa.

Intanto Ender è rimasta molto sorpresa dalla decisione presa dal figlio. Aveva proposto ad Erim di tornare a vivere a casa sua dopo che Halit ha perso tutto, lui però non ha voluto abbandonare il padre in un momento così difficile.

Spoiler Forbidden fruit 18 maggio 2026: Sahika fa una proposta a Nadir, l’uomo decide di non assecondarla

Yildiz sta vivendo un momento molto felice dal punto di vista professionale e continuerà a dedicarsi al suo progetto insieme a Caner ed Emir. La Yilmaz ha provato anche ad improvvisarsi un’insegnante di inglese ma l’esperimento non è riuscito.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Sahika, dopo che Ender l’ha cacciata, chiederà al fratello di poter lavorare per lui ma Kaya rifiuterà. La donna proverà quindi a convincere Yigit a convincere il padre. Sahika farà visita anche a Nadir e gli proporrà di collaborare con lui ma lui rifiuterà in modo categorico.