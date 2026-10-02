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Ambulanza a Manfredonia, Arminio: “La verità è un’altra”

Partiamo da un dato fondamentale, al di là dei racconti che girano sui social: la Postazione 2 dell’ambulanza a Manfredonia è stata confermata. E lo dico chiaramente: meno male, grazie a Dio!

La decisione di mantenerla non è legata solo ai numeri e il territorio vasto , ma nasce dalla consapevolezza della realtà del nostro ospedale, che oggi affronta gravi problemi logistici e gestionali e non può garantire la copertura ideale di tutte le urgenze.

Su questo tema c’è massima libertà di parola ed è giusto che ognuno esprima la propria opinione, ma i fatti restano tali. Un ringraziamento va al Sindaco e alla Commissione Salute per come hanno gestito la questione e per averci messo la faccia: nella sfortuna delle criticità, e quindi non avendo una struttura che ci assicuri le urgenze, aver ottenuto la conferma di questo presidio è stato un risultato fondamentale per la nostra comunità.

La mia non è affatto una polemica e non voglio alimentarla, ma c’è un dato di fatto che ci portiamo dietro da troppi anni: il diritto alla salute nella nostra città continua a essere a rischio e poco o nulla viene fatto per risolvere i problemi strutturali alla radice.

Tra l’altro proprio in questi giorni si registra un ulteriore carico di lavoro insostenibile nei reparti a causa della grave carenza di personale, nell’indifferenza generale.

La stabilità della Postazione 2 è un passo importante, ma le battaglie per la salute non si vincono a metà. Continuiamo a far sentire la nostra voce per una sanità davvero efficiente e non bla bla bla…

Michele Arminio