Affari Tuoi, i wrestler Giulia e Matteo sorprendono De Martino

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Ad Affari Tuoi il tavolo dei pacchi si è trasformato per qualche minuto in un vero e proprio ring.

Nella puntata del 1° ottobre 2026 a giocare è stata Giulia, concorrente del Piemonte proveniente da Settimo Torinese. La ragazza, 25 anni, non è infatti una concorrente come tante: nella vita pratica wrestling professionistico.

Sul ring è conosciuta con il nome di Jaguar Julie e ha maturato esperienze anche fuori dall’Italia. Ad accompagnarla nel programma condotto da Stefano De Martino c’era il fidanzato Matteo. E anche lui condivide la stessa passione e professione della compagna.



Matteo combatte infatti con il ring name di Matt Disaster, nome già conosciuto nella scena italiana del wrestling. Una coppia decisamente insolita per il programma di Rai 1, che ha subito regalato momenti divertenti.

In studio non è mancato neppure un piccolo incontro improvvisato che ha coinvolto Herbert Ballerina. Ma per Giulia la vera battaglia della serata è stata quella contro il Dottore e la sorte.

Jaguar Julie e Matt Disaster ad Affari Tuoi

Giulia ha costruito parte della propria carriera nella Milano Wrestling Federation, dove è arrivata anche al titolo di campionessa. Il suo percorso l’ha portata inoltre a debuttare in Austria con la UKWA e ad allenarsi alla wXw Wrestling Academy in Germania. Una storia sportiva particolare che, grazie ad Affari Tuoi, è arrivata davanti al grande pubblico di Rai 1. Accanto a lei c’era Matteo, conosciuto dagli appassionati come Matt Disaster. Proprio Disaster ha conquistato nel 2024 il titolo della Milano Wrestling Federation battendo Jay Kronos. Giulia e Matteo, dunque, sono una vera coppia anche lontano dalle telecamere e condividono la passione per il quadrato.

Durante la trasmissione persino Herbert Ballerina ha finito per cimentarsi in un piccolo match improvvisato con Matteo. La partita vera, però, non è stata altrettanto divertente per la concorrente piemontese.

Giulia era partita con il pacco numero 10, ma ha eliminato progressivamente diverse somme importanti. Sono usciti dal tabellone anche i 200mila, i 100mila e i 300mila euro. Il Dottore le ha proposto prima 30mila euro e successivamente 15mila euro.



La wrestler ha deciso in entrambi i casi di continuare la propria partita. Successivamente ha accettato il cambio, lasciando il pacco 10 e scegliendo il numero 11.

Una decisione legata anche al ricordo del nonno, come spiegato dalla stessa concorrente durante la trasmissione. Nel finale erano rimasti soltanto 1 euro e il pacco nero.

Giulia ha scelto di conservare il numero 11 nonostante un’ultima possibilità di cambio.

La sorte, però, questa volta l’ha messa al tappeto.

Nel suo pacco c’era infatti appena 1 euro.

Il pacco nero conteneva invece 20mila euro, decretando così il finale amaro della serata. Per Jaguar Julie e Matt Disaster resta comunque una partecipazione decisamente fuori dagli schemi, capace di portare per una sera il wrestling italiano nel popolarissimo programma di Rai 1.

Fonte: Facebook

FONTI:

DILEI

Spazio Wrestling

Libero

Riserva Indie