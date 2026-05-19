GF Vip, ex gieffino parla di Antonella Elia: “Non risparmia nessuno, sono stato l’unico a saperla prendere”

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Il nuovo percorso di Antonella Elia al Grande Fratello Vip è stato molto apprezzato dai telespettatori, infatti è stata la prima finalista del reality.

In passato aveva già partecipato al reality, in un’intervista rilasciata al settimanale Mio un ex gieffino che partecipò alla sua stessa edizione si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sulla showgirl. Di chi si tratta? Di Aristide Malnati. Tra le varie cose ha svelato: “Antonella è un mondo a parte, fa del confronto serrato la sua cifra comunicativa, non risparmia nessuno“.

Aristide Malnati dice la sua su Antonella Elia: in che rapporti erano al Grande Fratello Vip

Loro erano riusciti ad instaurare un bel rapporto nella casa più spiata dagli italiani, a detta sua è stato forse l’unico a saperla prendere, a limitare il suo impeto e a stimolare la sua dolcezza. L’ex gieffino ha ricordato che lui e la showgirl facevano insieme yoga.

Aristide Malnati ha detto che Antonella Elia era una brava insegnante, a parer suo nessun’altra disciplina dà serenità e pace come lo yoga. L’ex gieffino ha commentato anche i percorsi di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, a detta sua era più diplomatica quando parteciparono insieme al reality. Nell’attuale edizione la vede invece più combattiva e decisa.