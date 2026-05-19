GF Vip, ex gieffino parla di Antonella Elia: “Non risparmia nessuno, sono stato l’unico a saperla prendere”
Aristide Malnati dice la sua su Antonella Elia, l'ex gieffino svela in che rapporti erano al Grande Fratello Vip.
Il nuovo percorso di Antonella Elia al Grande Fratello Vip è stato molto apprezzato dai telespettatori, infatti è stata la prima finalista del reality.
In passato aveva già partecipato al reality, in un’intervista rilasciata al settimanale Mio un ex gieffino che partecipò alla sua stessa edizione si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni sulla showgirl. Di chi si tratta? Di Aristide Malnati. Tra le varie cose ha svelato: “Antonella è un mondo a parte, fa del confronto serrato la sua cifra comunicativa, non risparmia nessuno“.
Aristide Malnati dice la sua su Antonella Elia: in che rapporti erano al Grande Fratello Vip
Loro erano riusciti ad instaurare un bel rapporto nella casa più spiata dagli italiani, a detta sua è stato forse l’unico a saperla prendere, a limitare il suo impeto e a stimolare la sua dolcezza. L’ex gieffino ha ricordato che lui e la showgirl facevano insieme yoga.
Aristide Malnati ha detto che Antonella Elia era una brava insegnante, a parer suo nessun’altra disciplina dà serenità e pace come lo yoga. L’ex gieffino ha commentato anche i percorsi di Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, a detta sua era più diplomatica quando parteciparono insieme al reality. Nell’attuale edizione la vede invece più combattiva e decisa.