Ex gieffino rivela: “Ecco qual è il vero valore aggiunto del Grande Fratello Vip”

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Il Grande Fratello Vip si appresta a chiudere i battenti sui teleschermi di Canale 5. In queste ore, Aristide Malnati ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio dove ha parlato del reality show, facendo alcune interessanti dichiarazioni. L’uomo ha fatto un paragone tra l’edizione condotta da Alfonso Signorini e quella di Ilary Blasi. L’ex gieffino ha dichiarato le seguenti parole: “Sono due conduttori diversi. Alfonso è stato un maestro nell’approfondire, nel tirare fuori storie importanti e delicate dai concorrenti, nel toccare corde anche dolorose. Ilary propone una conduzione più, mi si consenta, smart, forse un po’ meno pregnante ma un po’ più dinamica, un po’ più simile a quella delle prime edizioni.” Aristide Malnati ha quindi rivelato quale sia il vero valore aggiunto del programma: “sarebbe la Gialappa’s: con Patrick Ray Pugliese ce lo diciamo sempre”.

Grande fratello vip, Aristide Malnati dice la sua su Antonella Elia e Adriana Volpe

Intervistato da Mio, l’ex gieffino ha parlato anche di Antonella Elia e Adriana Volpe, con le quali ha partecipato al Grande Fratello Vip 4. Aristide Malnati ha rivelato di trovare l’ex conduttrice dei Fatti Vostri più decisa visto che nella sua edizione era molto diplomatica. Parole di elogio per Antonella Elia, tanto da dichiarare: “Antonella è un mondo a parte, fa del confronto serrato la sua cifra comunicativa. Non risparmia nessuno. Io, forse, sono stato l’unico a saperla prendere, a stimolarle dolcezza, a limare il suo impeto: mi ricordo che facevamo yoga insieme, lei era una bravissima insegnante, e nessun’altra disciplina come lo yoga dà pace e serenità. I suoi attuali coinquilini potrebbero provare”