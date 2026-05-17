Forbidden fruit, spoiler 17 maggio 2026: Yigit offre il suo aiuto a Lila, Erim resta con Halit

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Va in onda oggi, domenica 17 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Halit sarà sconvolto dopo aver scoperto che non possiede più nulla, ha avuto anche un malore quando Metin gli ha rivelato la sconvolgente verità.

Argun ha dovuto lasciare la villa insieme ai suoi figli e sarà Sitki ad ospitarli in attesa di trovare una soluzione dopo quello che è successo. Quando Yigit apprenderà la notizia si metterà in contatto con Lila per dirle che potrà contare sul suo aiuto se dovesse averne bisogno.

Spoiler Forbidden fruit 17 maggio 2026: Lila litiga con Aksel, Yildiz si dedica al suo progetto

Lila uscirà di nuovo con Aksel ma durante il loro appuntamento scoppierà subito un acceso scontro, infatti lei deciderà di tornare a casa. Nel frattempo Ender, sapendo che il figlio non può più vivere nella villa, andrà a prenderlo ma resterà molto sorpresa dalla sua decisione.

Erim infatti deciderà di restare a casa dell’autista perché non se la sente di lasciare il padre da solo in un momento così delicato per lui. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Yildiz continuerà a portare avanti il suo progetto insieme ad Emir e Caner. L’ex moglie di Halit si improvviserà anche insegnante di inglese ma non otterrà buoni risultati.