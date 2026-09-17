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Il Comune di Manfredonia aderisce alla campagna nazionale “Puliamo il Mondo 2026”, promossa da Legambiente, e invita cittadini, associazioni, comitati, scuole e realtà del territorio a partecipare al Clean Up Day Manfredonia.

L’appuntamento è per sabato 19 settembre, con ritrovo alle ore 7:30 presso Largo Cisternone.

Dalle 7:30 alle 12:00 saremo insieme per una mattinata dedicata alla cura del territorio, alla raccolta dei rifiuti abbandonati e alla sensibilizzazione sul rispetto degli spazi che appartengono a tutti.

Sarà soprattutto un momento di partecipazione e cittadinanza attiva: perché prendersi cura di una città non significa soltanto chiedere servizi migliori, ma anche sentirsi parte di una comunità e contribuire concretamente alla tutela dei suoi luoghi.

L’Amministrazione comunale invita quindi tutte le associazioni e tutti i cittadini che vorranno esserci a partecipare.

Largo Cisternone – Manfredonia

Sabato 19 settembre 2026

Dalle ore 7:30 alle 12:00

Vi aspettiamo. Insieme possiamo prenderci cura di Manfredonia.