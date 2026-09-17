Javier Martinez e Helena Prestes innamoratissimi a Milano: arriva una segnalazione

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Javier Martinez e Helena Prestes continuano a tenere alta l’attenzione mediatica a due anni dalla loro partecipazione al Grande Fratello dove si sono innamorati. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino si sono ricongiunti dopo essere stati distanti per qualche giorno per impegni di lavoro da parte di lui. L’uomo ha preso parte alle riprese della seconda edizione di The 50 Italia, la cui messa in onda è prevista nel 2027 su Amazon Prime Video. In queste ore, gli Helevier sono tornati al centro dell’attenzione per aver partecipato ad un compleanno di un ex gieffino che ha condiviso con loro il percorso nella Casa più spiata d’Italia. Helena Prestes e Javier Martinez hanno partecipato alla festa di Federico Chimirri insieme a Mattia Fumagalli ed altri amici in un noto locale di Milano.

Helena Prestes e Javier Martinez innamoratissimi al compleanno di Federico Chimirri a Milano

Gli Helevier hanno preso parte al compleanno di Federico Chimirri. In questa circostanza, Helena Prestes e Javier Martinez sono apparsi innamoratissimi e molto complici come rivelato da alcuni contenuti pubblicati sui social dagli invitati della festa. In un video apparso in rete si vede l’ex schiacciatore della Terni volley academy abbracciare la compagna mentre lei gli dà alcuni teneri baci. La coppia è tornata a farsi vedere in pubblico dopo aver deciso di vivere la loro storia d’amore in totale privacy. Una scelta che aveva scatenato pareri diversi tra i fans: tra chi appoggiava la loro necessità di privacy e chi li criticava.

Lui abbracciato alla sua cavalligna mentre la riempie di bacini 😍❤️

Che bello vedere anche la Fumagalla,una bella rimpatriata tra amici veri 🫂🤗#prestinez #helevier pic.twitter.com/hDNIa0L2nf — tiziana (@tiziana541850) September 17, 2026