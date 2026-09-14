Affari Tuoi, Herbert Ballerina travolto dalle critiche: “Spettacolino imbarazzante”, la replica di lui

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Affari Tuoi è tornato lo scorso 7 settembre in televisione. La nuova stagione del gioco dei pacchi condotta da Stefano De Martino con la partecipazione straordinaria di Herbert Ballerina e della ballerina Martina ha un po’ deluso le aspettative del pubblico. Le puntate non stanno avendo il risultato sperato, non riuscendo ancora a battere la concorrenza de La ruota della fortuna, che sta registrando ascolti clamorosi su Canale 5. Dati Auditel un po’ sottotono forse dovuti alle novità apportate in questa edizione di Affari Tuoi che non sono molto piaciute ai telespettatori. In particolare, il popolo del web si è scagliato contro gli sketch di Herbert Ballerina. Un telespettatore parecchio critico ha pubblicato il seguente post su X: “Il tuo spettacolino è imbarazzante con battute che manco un ragazzo di terza media. La gente se la sta prendendo con Stefano De Martino.”

Affari Tuoi, Herbert Ballerina replica alle critiche ma esagera

I siparietti con protagonista Herbert Ballerina sono stati ritenuti imbarazzanti dal popolo della rete. Critiche che non hanno lasciato indifferente il comico, il quale è voluto intervenire proprio su X. L’uomo ha replicato ad un commento che diceva in questo modo: “E’ talmente fuori luogo e imbarazzante che cambio canale. Che tornasse a Campobasso.” Herbert Ballerina ha quindi risposto, apprendo parecchio spazientito: “Mi segui idi*ta, non sai neanche leggere.” Parole che non sono piaciute al popolo della rete, il quale ha chiesto provvedimenti nei confronti dell’uomo presente ormai da diverso tempo ad Affari Tuoi.