En plain della Lega Navale di Manfredonia alla Pizzomunno Cup: vinti tutti i trofei in palio

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EN PLAIN DELLA LEGA NAVALE DI MANFREDONIA ALLA XXXIV PIZZOMUNNO CUP: VINTI TUTTI I TROFEI IN PALIO

Dopo il successo dello scorso anno, l’imbarcazione dell’armatore Michele Di Candia, della Lega Navale di Manfredonia, conquista anche la XXXIV edizione della Pizzomunno Cup – Regata del Gargano, facendo così il bis nella prestigiosa competizione.

Indigo chiude al primo posto la classifica generale ORC overall, al termine delle due prove costiere Manfredonia–Vieste e Vieste–Manfredonia, precedendo Pazza Idea 4 dell’armatore Gianvito Caldarulo, (C.V. Bari) e L’Ottavo Peccato di Marco Mucci (Lega Navale di Trani).

La seconda giornata di regata, sulla rotta Vieste–Manfredonia, è stata caratterizzata da condizioni meteo-marine impegnative, con il forte maestrale e onde arrivate fino a circa un metro e mezzo. Proprio per garantire la massima sicurezza agli equipaggi, il Comitato di Regata e il Presidente del circolo organizzatore hanno deciso di spostare l’area di partenza dallo specchio acqueo antistante l’hotel I Melograni alla baia del Pizzomunno di Vieste, zona maggiormente ridossata e meno esposta all’azione diretta dei venti provenienti dei quadranti settentrionali.

«Portare la partenza in una zona della costa riparata ha costituito una necessità imprescindibile per offrire a tutte le barche in gara garanzie di maggiore sicurezza», ha spiegato il presidente della Lega Navale di Manfredonia Lorenzo Di Candia durante la cerimonia di premiazione tenutasi al Vela Village allestito nella sede sportiva di Viale Miramare.

Sono state 32 le imbarcazioni che hanno preso il mare nella seconda giornata, dopo alcuni ritiri. A imporsi in tempo reale è stata Daddy Cool X, dell’armatore Szabo Peter (LNI di Manfredonia), che ha completato la prova in circa tre ore e mezza.

L’X50, già prima al traguardo di Vieste nella prima tappa, ha visto progressivamente ridursi il vantaggio accumulato nella prima parte della navigazione, fino a pochi minuti dalle inseguitrici, riuscendo comunque a mantenere la testa della flotta e a conquistare anche la seconda prova in tempo reale.

Il presidente della Lega Navale di Manfredonia Lorenzo Di Candia ha sottolineato il valore della manifestazione non soltanto sotto il profilo sportivo, ma anche per la sua capacità di contribuire alla promozione del territorio.

«La Pizzomunno si erge come un collante di manifestazioni che servono allo sviluppo del territorio e alla promozione turistica utilizzando lo sport come mezzo».

Un ruolo che è stato evidenziato anche da Alberto La Tegola, Presidente VIII Zona FIV Puglia, che ha definito la Pizzomunno Cup «un gioiello della nostra regione» per quanto riguarda le attività offshore.

La Tegola ha rivolto un ringraziamento alla Sezione di Manfredonia e al presidente Di Candia per aver portato avanti, con passione e impegno, una manifestazione giunta alla sua trentaquattresima edizione, sottolineando come eventi di questa complessità richiedano un grande lavoro organizzativo e particolare attenzione agli aspetti legati alla sicurezza.

Nel suo intervento ha inoltre ricordato il momento particolarmente significativo che sta vivendo la vela in Puglia nel 2026, anno della Puglia Regione Europea dello Sport, citando i numerosi appuntamenti nazionali e internazionali che stanno interessando il territorio. Dal Gargano a Taranto, la Puglia si conferma così uno dei centri di riferimento della vela italiana.

«Il Gargano e Manfredonia continuano fino al mese di ottobre ad essere un centro nazionale della vela», ha sottolineato La Tegola, ricordando anche i prossimi appuntamenti in programma a Vieste e sul territorio.

«Noi prepariamo la trama, ma gli attori principali sono i velisti che rendono importante questo evento», ha detto La Tegola, ribadendo il valore che la manifestazione conferisce al territorio.

Durante la serata conclusiva, un ringraziamento è stato rivolto inoltre a tutto il Comitato di Regata presieduto da Mario Cucciolla, che ha sottolineato la presenza di numerosi giovani velisti e la possibilità offerta dalla regata di vivere il Gargano dal mare.

Cucciolla ha definito «uno spettacolo eccezionale» la navigazione davanti alle coste del Gargano fino a Vieste, sottolineando come non tutti i territori italiani riescano ad offrire uno scenario di questo livello e quanto sia importante valorizzare queste iniziative che incrementano il turismo, favoriscono la tutela dell’ambiente e del mare e promuovono l’avvicinamento dei giovani alla vela. Temi ripresi anche dall’Onorevole Giandiego Gatta, dal Presidente del Consiglio Comunale di Manfredonia Michele Iacoviello e da altri illustri ospiti e rappresentanti delle istituzioni civili e militari che hanno preso parte alla premiazione.

La Lega Navale di Manfredonia porta a casa anche il Trofeo Adolfo Frattarolo, assegnato al circolo della squadra composta dalle due imbarcazioni meglio classificate in ORC overall al termine delle due prove, che sono state Daddy Cool X e Indigo.

En plain in questa edizione per la LNI di Manfredonia perché conquista anche il Trofeo Challenge José Fernando Lopes Correa, essendo il circolo di appartenenza di Daddy Cool X, prima classificata in tempo reale nella prima tappa Manfredonia–Vieste.

Infine, è Indigo ad aggiudicarsi il prestigioso Trofeo Challenge Pizzomunno Cup, assegnato al circolo di appartenenza dell’imbarcazione prima classificata nella graduatoria ORC overall in tempo compensato al termine delle due prove.

Con la cerimonia di premiazione si è chiusa la XXXIV Pizzomunno Cup – Regata del Gargano, confermandosi una delle manifestazioni più importanti della vela pugliese, che ancora una volta ha portato equipaggi e armatori a confrontarsi lungo le circa 50 miglia del percorso tra Manfredonia e Vieste, valorizzando al tempo stesso uno degli scenari più suggestivi della costa pugliese. Un ringraziamento va agli studenti dell’istituto alberghiero I.P.E.O.A. Michele Lecce che hanno contribuito a rendere speciale il momento di convivialità che ha chiuso la serata.

Ufficio Stampa Lega Navale Italiana Sezione di Manfredonia