La New Zealand Endevour a Manfredonia

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NEW ZEALAND ENDEVOUR: LA LEGGENDA DELLA VELA A MANFREDONIA DAL 15 AL 27 SETTEMBRE

New Zealand Endeavour arriverà a Manfredonia (Marina del Gargano) come una presenza istituzionale e sportiva di altissimo profilo. Dal 15 al 27 settembre 2026 la città ospiterà uno dei maxi scafi più celebri della vela oceanica mondiale, progettato da Bruce Farr e protagonista indiscussa della Whitbread Round the World Race 1993 94 sotto il comando di Grant Dalton.

Il valore storico, sportivo e tecnico della New Zealand Endeavour – imbarcazione in carbonio e titanio, lunga circa 27 metri e progettata per affrontare le condizioni estreme degli oceani, fino a vincere una delle regate più impegnative al mondo, insieme a numerose competizioni internazionali – è riconosciuto a livello globale. Oggi il maxi-yacht rappresenta un autentico patrimonio della vela d’altura, preservato nelle sue caratteristiche originarie. La sua presenza a Manfredonia costituisce un’opportunità di rilievo, capace di collegare la città alla grande tradizione della vela internazionale e a un circuito di eventi di prestigio.

Il programma — che sarà ufficializzato il 16 settembre durante l’accoglienza ufficiale aperta alla cittadinanza — comprende momenti istituzionali, visite a bordo inclusive e gratuite, pensate per tutti e accessibili anche a persone con disabilità motoria in carrozzina.

Sono inoltre previsti incontri tecnici dedicati alla storia e alle caratteristiche dell’imbarcazione; uscite in mare aperto rivolte anche a ospiti privi di esperienza velica. L’accesso alle attività in mare è gratuito, con prenotazione online tramite il link https://prenotazioni.nzle.it attivo dal 16 settembre.

Per le persone con disabilità, non già iscritte ad associazioni, è possibile effettuare la prenotazione attraverso il Garante della Disabilità del Comune di Manfredonia, Michele Giordano, contattabile al numero 350 5402123.

A bordo sarà presente l’equipaggio, guidato dall’Armatore Ezio Tavasani, lo skipper Mauro Magarotto e il fiduciario operativo Claudio Cagnin, figure che garantiranno un’accoglienza qualificata e coerente con i valori della New Zealand Endeavour.

L’arrivo di questa iconica imbarcazione non è soltanto un evento sportivo: è un’occasione concreta per valorizzare Manfredonia, rafforzare la sua identità marittima e sportiva ed evidenziarla in un contesto internazionale di grande prestigio.

Presentazione ufficiale: Mercoledì 16 settembre 2026, inizio ore 18:30, presso il porto turistico “Marina del Gargano”, piazzale antistante il pontile N del molo Vespucci.