Beautiful, anticipazioni 13 ottobre 2026: Steffy si precipita da Hope allo chalet e la affronta

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 13 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che la questione del piano di Carter e Hope ha creato non poca tensione alla Forrester Creations. Dopo che il Walton si è rifiutato di assecondare la richiesta del Forrester quest’ultimo ha deciso di allontanarlo dall’azienda.

Anticipazioni Beautiful 13 ottobre 2026: duro faccia a faccia tra Steffy e Hope, la Logan si difende

Alla Forrester Creations quasi nessuno sarà al corrente di quello che è successo tra Carter, Hope e i Forrester. Il Walton ha cercato di tradirli per assumere il controllo dell’azienda, Ridge deluso e ferito lo ha licenziato. Dopo essere stata informata dal padre sull’accaduto Steffy si è precipitata allo chalet.

La Forrester affronterà Hope dopo quello che ha scoperto, lei proverà a difendersi dicendo che la sua intenzione e quella di Carter era quella di salvare la Forrester Creations dalla sua pessima gestione. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la Logan dirà a Steffy che non ha mai provato a sedurre Finn, aveva indossato la lingerie per fare una sorpresa a Carter. Le farà quindi notare che è stata licenziata ingiustamente, la figlia di Ridge però le dirà di averla mandata via dall’azienda a causa del fallimento della ‘Hope for the Future’.