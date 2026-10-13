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Manfredonia, avvio di selezione per nuovo Istruttore Tecnico

Il Comune di Manfredonia prosegue nell’opera di potenziamento e riorganizzazione del personale dell’Ente, è stato indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Tecnico (Area degli Istruttori).

Dichiarazione congiunta del Sindaco Domenico la Marca e dell’Assessore al Personale Sara Delle Rose :«Con questo provvedimento facciamo un ulteriore passo in avanti nel percorso di rafforzamento degli uffici tecnici comunali . La figura dell’Istruttore Tecnico è strategica per supportare la progettazione, la gestione dei lavori pubblici e gli interventi di manutenzione generali. Vogliamo attrarre professionalità qualificate e motivate, in grado di dare risposte concrete alla cittadinanza ed efficientare i processi amministrativi e operativi della nostra Città.»

Modalità di presentazione: La domanda deve essere inviata esclusivamente online tramite il Portale unico del reclutamento (InPA) all’indirizzo www.inpa.gov.ithttps://www.inpa.gov.it/bandi…/dettaglio-bando-avviso/…, accedendo tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS.

Termine di scadenza: Entro e non oltre 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul portale InPA.

Per ulteriori dettagli relativi alle modalità di selezione (colloquio e valutazione dei titoli) e per consultare il testo integrale dell’avviso, è possibile visitare il portale InPA o la sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso del sito istituzionale del Comune di Manfredonia.