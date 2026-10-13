Politica Manfredonia

A Manfredonia non c’è un Consiglio Comunale da luglio

Redazione13 Ottobre 2026
Consiglio comunale
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A Manfredonia non c’è un Consiglio Comunale da luglio

MANFREDONIA – Ha la data del 30 luglio l’ultimo Consiglio Comunale di Manfredonia.

Quasi tre mesi in cui l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo non si riunisce per discutere delle necessità e/o problematiche della città.

Cosa succede a Palazzo San Domenico?

Se lo chiedono in tanti, ma nè maggioranza nè opposizione, ad oggi, hanno dato delle risposte alla città.

Redazione13 Ottobre 2026