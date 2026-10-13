Politica Manfredonia
A Manfredonia non c’è un Consiglio Comunale da luglio
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A Manfredonia non c’è un Consiglio Comunale da luglio
MANFREDONIA – Ha la data del 30 luglio l’ultimo Consiglio Comunale di Manfredonia.
Quasi tre mesi in cui l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo non si riunisce per discutere delle necessità e/o problematiche della città.
Cosa succede a Palazzo San Domenico?
Se lo chiedono in tanti, ma nè maggioranza nè opposizione, ad oggi, hanno dato delle risposte alla città.