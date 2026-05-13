“Dayane Mello è la vera regina brasiliana”: la replica di Helena Prestes

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Helena Prestes prosegue la sua permanenza in America dove vi è da ormai due settimane. La modella brasiliana ha raggiunto New York per impegni di lavoro. Difatti, la compagna di Javier Martinez sta facendo alcuni casting in collaborazione con la sua agenzia di moda. In queste ore, però, la 35enne di San Paolo è rimasta vittima di una provocazione da parte di un utente in rete. Tutto è iniziato quando Helena Prestes ha commentato un post di Dayane Mello su Instagram. Di qui, è arrivata la reazione del leone da tastiera che ha scritto: “prendi esempio da Dayane, è la vera regina brasiliana.” Parole che non hanno lasciato indifferente l’ex gieffina, che ha replicato: “Ogni persona è bella e unica a modo loro come lo sei anche tu. Gli esempi più coraggiosi dovrebbero essere quelli di Gesù. Passa un bellissimo viaggio nella vita.”

Helena Prestes rispedisce al mittente il paragone con Dayane Mello

La modella ha rispedito al mittente chi l’ha paragonata a Dayane Mello, riferendo che ognuna è unica a modo suo. Helena Prestes ha un’amicizia di lunga data con la connazionale. Le due modelle si erano conosciute in tenera età a San Paolo in Brasile e da quel momento non si sono più lasciate. Per questo motivo non è insolito vedere le due ex gieffine incontrarsi oppure scambiarsi alcuni dolci commenti sui social. Nel frattempo, la compagna di Javier Martinez tornerà presto in televisione. Dal 22 maggio, la donna sarà tra le protagoniste di The Fifty, il nuovo reality show di Amazon Prime Video.