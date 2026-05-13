Grande Fratello Vip, Francesca Manzini rivela: “Licenziata dalla Lucarelli” ma lei la sbugiarda

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Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Francesca Manzini è tra le grandi protagoniste di questa edizione. Nella diretta di ieri sera, l’imitatrice è finita al centro dell’attenzione per i tanti lavori fatti nel corso della sua carriera. In questa circostanza, la donna ha fatto una rivelazione in merito ad un presunto lavoro che ha fatto insieme a Selvaggia Lucarelli. La concorrente del Grande Fratello Vip ha accusato l’opinionista di averla licenziata dalla radio in cui lavorava 10 anni. Francesca Manzini ha dichiarato le seguenti parole: “Ho lavorato con lei dieci anni fa. Lei mi ha licenziata dalla radio. Sì, parlo proprio di lei. Abbiamo lavorato insieme in una nota radio e circa dieci anni fa lei mi tolse dal programma. Vabbè è andata così”.

Grande Fratello Vip, Selvaggia Lucarelli sbugiarda Francesca Manzini

Le parole di Francesca Manzini non sono passate inosservate, tanto da scatenare la reazione immediata di Selvaggia Lucarelli. L’opinionista del Grande Fratello Vip ha sbugiardato la gieffina con un post pubblicato nel suo profilo Instagram. La donna ha postato un lungo messaggio con cui ha scritto: “invitai Francesca nel mio programma radiofonico perché facesse qualche imitazione. Non vi fu alcuna assunzione da parte della radio. Venne due o tre volte credo, poi mi resi conto che era un po’ troppo convinta di poter andare a braccio senza preparare testi e interventi e semplicemente non la chiamai più. “ Selvaggia Lucarelli ha concluso, rivelando di non aver licenziato Francesca Manzini visto che non era mai stata assunta.