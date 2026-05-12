Forbidden fruit, spoiler 12 maggio 2026: Yildiz su tutte le furie, Kaya sospetta che Ender…

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Va in onda oggi, martedì 12 maggio 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che Yildiz ha deciso di accettare l’offerta di Nadir perché vuole essere indipendente dal punto di vista economico.

Halit deciderà di invitare Leyla a cena per presentarla ufficialmente alla sua famiglia, quando Aysel lo racconterà a Yildiz lei andrà su tutte le furie.

Spoiler Forbidden fruit 12 maggio 2026: Yildiz mette in atto un piano contro Halit e Leyla, Ender accusa Sahika

Yildiz penserà ad un modo per rovinare la serata al suo ex marito, cosa farà? Lascerà Halit Can a Lila poco prima della cena che ruberà subito tutta la scena alla nuova fidanzata del padre.

Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che Ender si scaglierà contro Sahika convinta che le abbia preso l’hard disk che le ha dato Nadir. Kaya dopo un po’ lo troverà nella cassaforte e penserà che si è trattato di un piano della moglie per metterlo contro sua sorella.