La ruota della fortuna con Gerry Scotti chiude su Canale 5: ecco cosa e chi lo sostituisce

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La ruota della fortuna è tra i programmi più fortunati delle reti Mediaset. Il game show condotto da Gerry Scotti ha realizzato ascolti record sui teleschermi di Canale 5 dove va in onda dalla scorsa estate. Tuttavia, la permanenza del programma sulla rete ammiraglia Mediaset è agli sgoccioli. Se su Rai 1 giungerà L’Eredità di Marco Liorni, su Canale 5 arriverà Max Giusti con The Wall. Per questo motivo, i piani alti di Cologno Monzese stanno pensando ad una puntata speciale de La ruota della fortuna in prima serata per salutare il suo pubblico. Secondo alcune indiscrezione riportate da Libero, Gerry Scotti potrebbe salutare il suo pubblico già da giugno. Il conduttore ha lasciato intendere che potrebbe esserci un gran finale durante una chiacchierata con la nuova campionessa Dorella. L’uomo ha ammesso: “Dovessimo fare un torneo entro l’estate la nostra Dorella sarebbe una protagonista di diritto.”

The Wall con Max Giusti prendono il posto de La ruota della fortuna

A partire da giugno, Max Giusti condurrà la nuova edizione di The Wall nella fascia dell’access prime time di Canale 5. Il conduttore avrà il compito di non far rimpiangere Gerry Scotti e La ruota della fortuna che ha registrato ascolti incredibili. L’uomo andrà a scontrarsi con L’eredità che debutterà per la prima volta nella fascia del preserale a partire da fine luglio. Marco Liorni ha dato l’annuncio nel corso di una recente puntata andata in onda in televisione: “Quest’estate, se vorrete, l’Eredità sarà con noi in un’altra collocazione, dopo il telegiornale. Quando finirà Affari Tuoi con Stefano De Martino, andremo in onda al loro posto. Quindi dalla metà di luglio fino ai primi giorni di settembre”.