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Manfredonia, La Marca: “Oggi abbiamo iniziato la pulizia delle spiagge”

Eccoci al nostro appuntamento con “Settimana in Comune”.

Ieri si è insediata la Consulta delle Donne del Comune di Manfredonia, il cui regolamento è stato approvato il 29/12/2025. E’ uno spazio di confronto, partecipazione, consultivo e propositivo. E’ una scelta importante dell’Amministrazione. Nasce per valorizzare il ruolo delle donne, rafforzare il senso di comunità e contribuire a costruire una società più inclusiva, più attenta e consapevole. Numerosa è stata la partecipazione delle donne che nelle prossime settimane si rivedranno per eleggere la Presidente.

Oggi abbiamo iniziato la pulizia delle spiagge. Purtroppo le mareggiate di questo ultimo periodo hanno riversato sulle nostre spiagge di tutto e di più. Si tratta di una prima pulizia straordaria che riguarderà tutto il litorale. Rispetto agli anni scorsi siamo in anticipo e non mancheremo di farci trovare pronti per l’inizio della nuova stagione balneare prevista per il giorno 23 maggio. Inoltre prossimamente grazie ad un finanziamento provinciale, ci attiveremo per la gestione delle biomasse spiaggiate.

Anche per l’anno 2026, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia ha destinato ai Comuni italiani risorse per il potenziamento dei servizi socioeducativi territoriali, dei centri estivi e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori. Il nostro Comune ha espresso la propria adesione alla manifestazione di interesse ed è stato predisposto un Avviso Pubblico che mette in campo diverse risorse e sostenere attività ludico-sportive, centri estivi e iniziative socio-educative, con un focus particolare su minori, fasce deboli e promozione della pratica sportiva.

Dalla scorsa settimana sono ripresi i lavori di rifacimento del manto stradale che riguarderanno

Via Scaloria, Via Martiri di Cefalonia, Via Orto Sdanga, Via E. Giustino, Via S. Giovanni Bosco, Viale Beccarini, Viale Pascoli , Via Leopardi, Via Ariosto; Via Angiulli,Via Capparelli, Via Di Vagno, Via Bari, via Da Vinci .

Continuate a seguirci, a scriverci, a partecipare. Questo spazio nasce anche per questo.

Domenico La Marca – Sindaco di Manfredonia