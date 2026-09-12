Michael Polansky: chi è il compagno di Lady Gaga e padre del suo primo figlio

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Il nome di Michael Polansky è diventato sempre più familiare ai fan di Lady Gaga negli ultimi anni. L’imprenditore americano, da sempre lontano dal gossip, è oggi il compagno della popstar e il padre del suo primo figlio. Una relazione cresciuta in silenzio, lontano dai riflettori, e che ha portato la coppia a costruire una famiglia mantenendo un profilo discreto. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi è davvero Michael Polansky? Qual è la sua storia professionale? E come è nata la relazione con Lady Gaga?

Chi è Michael Polansky: età, formazione e carriera

Michael Polansky, 43 anni, non proviene dal mondo dello spettacolo. È un imprenditore e investitore che ha costruito la sua carriera nel settore della tecnologia, della ricerca e della filantropia. Ha studiato matematica applicata e informatica all’Università di Harvard, dove ha iniziato a muovere i primi passi in un ambiente che unisce innovazione, startup e progetti ad alto impatto sociale.

Nel corso degli anni ha lavorato in aziende e fondazioni legate alla tecnologia, alla salute e alla ricerca scientifica. Ha ricoperto ruoli di responsabilità in progetti dedicati alla filantropia, collaborando con istituti impegnati nello sviluppo di nuove soluzioni nel campo della medicina e dell’immunoterapia. Un profilo professionale solido, lontano dalle luci dei riflettori, che ha sempre preferito concentrarsi sul lavoro piuttosto che sulla visibilità.

Come è nata la storia con Lady Gaga

La storia tra Lady Gaga e Polansky nasce nel 2019, quando i due si incontrano in ambienti legati alla beneficenza e alla ricerca. In quel periodo Gaga era molto attiva in progetti sociali e Polansky collaborava con diverse fondazioni: un terreno comune che ha favorito i primi contatti.

La relazione diventa pubblica nel 2020, quando la coppia viene fotografata insieme durante un evento a Miami. Da quel momento, pur mantenendo un profilo basso, i due iniziano a comparire sempre più spesso uno accanto all’altro. Durante la pandemia, la loro storia cresce lontano dalla frenesia degli impegni mondani. Gaga ha raccontato più volte quanto fosse importante per lei condividere la quotidianità con Polansky, un uomo capace di sostenerla nella vita privata e nel lavoro.

Nel 2024 arriva il fidanzamento, mostrato dalla cantante durante le Olimpiadi di Parigi. Un gesto che conferma la solidità del rapporto e l’intenzione di costruire un futuro insieme.

La collaborazione artistica e la nascita del primo figlio

Polansky non è rimasto soltanto il compagno della popstar: nel tempo ha avuto un ruolo anche nella sua attività musicale. Ha collaborato alla scrittura di alcune canzoni e ha seguito da vicino la realizzazione di Mayhem, l’album che ha ottenuto numerose nomination e premi.

La coppia ha raccontato di aver vissuto questa fase creativa in modo molto intimo: Gaga registrava a pochi passi da casa, e Polansky poteva assistere da vicino alla nascita delle canzoni. Un’esperienza che lui stesso ha definito “una delle più incredibili della mia vita”.

Oggi la loro storia ha aggiunto un capitolo ancora più importante: la nascita del primo figlio. Un evento che la coppia ha scelto di vivere con discrezione, proteggendo la propria famiglia e mantenendo un profilo lontano dal clamore mediatico.