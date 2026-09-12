Helena Prestes torna a parlare di Javier Martinez: svelato un curioso dettaglio

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Helena Prestes continua a tenere alta l’attenzione del suo pubblico. La modella brasiliana ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok dove ha aggiornato i fans su quello che ha fatto in questo ultimo periodo. Nel corso della live, la donna è tornata a parlare di Javier Martinez, il compagno conosciuto nella casa del Grande fratello nel 2024. In questa circostanza, l’ex gieffina ha risposto una domanda di una fan che le chiedeva cosa avesse nel frigo. Helena Prestes ha quindi risposto: “io dico sempre ad Javier riso, tonno pasta non devono mai mancare in casa..anche lo yogurt lui ama, uova anche”. La 36enne ha così svelato un piccolo retroscena della sua quotidianità col pallavolista argentino, con il quale è legata da quasi 2 anni.

Helena Prestes e Javier Martinez si trovano al momento distanti

La modella brasiliana e il pallavolista argentino sono tra le coppie più amate dal pubblico italiano. I due si trovano al momento distanti. Javier Martinez è infatti impegnato nelle registrazioni della seconda edizione di The Fifty 2, che dureranno circa una settimana. L’uomo è stato preso tra i cinquanta concorrenti che proveranno ad aggiudicarsi lo scettro di vincitore della seconda edizione del reality show di Amazon Prime Video. Insieme al 31enne ci saranno anche Lorenzo Spolverato, Lucia Ilardo e Renato Biancardi direttamente dall’ultima edizione del Grande Fratello ma anche Sonia Lorenzini, Oriana Marzoli e Aida Nizar.