Racconto di una notte raddoppia su Canale 5: la bella novità per i fans

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Racconto di una notte è tra le serie tv di maggiore successo in Italia. In onda ogni domenica sera su Canale 5, la storia di Mahir e Canfeza colleziona in media oltre un milione e mezzo di telespettatori. Un grande successo che Mediaset ha deciso di premiare. Secondo quanto riportato dal blog di Antonio Genna si apprende che la serie tv raddoppierà la propria messa in onda in televisione. Il pubblico potrà così assistere a due appuntamenti in prima serata di Racconto di una notte. Domenica 20 e giovedì 24 settembre verranno trasmessi sui teleschermi di Canale 5 due nuove puntate della serie tv dove sono attesi diversi colpi di scena per la gioia dei telespettatori.

Racconto di una notte in onda domenica 20 e giovedì 24 settembre

La storia di Mahir e Canfeza raddoppierà la propria messa in onda sui teleschermi di Canale 5. Domenica 20 e giovedì 24 settembre andranno in onda due nuove puntate in prima serata della serie tv. Mediaset ha deciso di puntate sulla dizi turca per il fine settembre dopo il grande successo di ascolti ottenuto in televisione. Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti segnalano che grande attenzione sarà focalizzata su Selim che verrà finalmente arrestato da Mahir. L’uomo finirà dietro le sbarre per scontare i tanti crimini che ha commesso. Un arresto che tuttavia non placherà la sete di vendetta di Selim che muoverà le sue pedine per nuocere a Mahir.

Mahir e Canfeza di Racconto di una notte (Screen Mediaset Infinity)