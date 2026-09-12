Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cambio al comando dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste

Questa mattina, nella splendida cornice del Castello Svevo angioino di Vieste si è tenuta,

alla presenza del Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Ionica, Contrammiraglio

Donato DE CAROLIS, e del Comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia, Capitano

di Fregata Marco PEPE, la tradizionale cerimonia di passaggio di consegne al Comando

dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste tra il Capitano di Corvetta, Domenico REGA

(Comandante cedente), e il Tenente di Vascello, Luca ANDRIOLI (Comandante accettante)

proveniente dalla Direzione Marittima di Napoli.



Alla cerimonia hanno preso parte le più alte cariche militari, civili, politiche e religiose del

territorio.

Nel corso del discorso di commiato, il Comandante REGA visivamente emozionato, nel

ripercorrere i tre anni di Comando a Vieste ha voluto ricordare la sinergia e la leale

collaborazione ottenuta dalle Istituzioni Locali e da parte delle Forze Armate e di Polizia del

territorio, con le quali c’è stata sempre una forte e vitale cooperazione. Il Comandante ha,

poi, ringraziato tutto il cluster marittimo del porto di Vieste che con sacrificio e costante

abnegazione porta avanti la tradizione e la cultura del mare e ringraziato, anche, le

associazioni locali e quelle di volontariato plaudendo al quotidiano lavoro svolto per la

collettività. Infine ha dedicato uno speciale ringraziamento per il fondamentale apporto fornito

in questi tre anni da tutto il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste.



Il Comandante REGA, che lascia il territorio garganico dopo 1099 giorni di Comando, andrà

ad assumere un prestigioso incarico presso la Direzione Marittima di Ravenna.



Il Tenente di Vascello ANDRIOLI, Comandante accettante, originario di Roma, dopo aver

frequentato l’Accademia Navale di Livorno, ha ricoperto presso lo stesso Istituto di

Formazione dal 2019 al 2021 l’incarico di Sottordine alla 1ª e 2ª classe. Dal 2021 ha prestato

servizio presso la Direzione Marittima di Napoli, quale Capo Sezione Gestione Finanziaria e

contemporaneamente l’incarico di Docente “Ad Horas” di Elementi di Finanza e Contabilità

pubblica applicata al Corpo delle Capitanerie di Porto.

Nel suo discorso di insediamento, il Comandante ANDRIOLI non ha nascosto la sua

emozione per il prestigioso incarico ringraziando il suo predecessore e sottolineando

l’importanza della continuità istituzionale. Rivolgendosi direttamente al personale dell’Ufficio,

ha elogiato la professionalità e il profondo senso del dovere, considerandoli elementi

imprescindibili per il buon funzionamento dell’Amministrazione. Ha infine ribadito il suo fermo

impegno nel collaborare attivamente con le istituzioni e gli operatori del territorio,

promettendo di dedicarsi con spirito di servizio alla tutela della legalità affinchè l’Autorità

Marittima continui ad essere un saldo e costante riferimento per l’intera comunità.

Alla fine della cerimonia, il Comandante PEPE, Capo del Compartimento Marittimo di

Manfredonia, ha ringraziato il Comandante REGA per l’egregio lavoro svolto in questi tre

anni di Comando in un territorio vasto e pieno di peculiarità e ha rivolto al nuovo Comandante

ANDRIOLI l’augurio di un percorso di Comando pieno di soddisfazioni personali e

professionali confermando la vicinanza istituzionale di tutto il proprio Ufficio.