La forza di una donna cancellata su Canale 5: ecco quando e perchè

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La forza di una donna si appresta a chiudere i battenti sui teleschermi di Canale 5 a distanza di un anno e mezzo dal suo debutto in Italia. La serie tv turca subirà delle importanti modifiche di palinsesto in concomitanza al finale di stagione. Scendendo nei dettagli, la guida tv di Mediaset ha annunciato lo stop delle vicende di Bahar nel daytime pomeridiano di Canale 5. La forza di una donna non andrà più in onda di pomeriggio dopo l’appuntamento con Uomini e Donne a partire dal 18 maggio. Al suo posto, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di trasmettere Racconto di una notte, la serie tv che sta occupando lo slot della domenica sera con risultati non troppo brillanti.

La forza di una donna non va più in onda di pomeriggio dal 18 maggio

La storia di Bahar Cesmeli non andrà più in onda di pomeriggio dal 18 maggio, venendo sostituita da Racconto di una notte. La forza di una donna chiuderà i battenti il 22 maggio con una puntata speciale in prima serata mentre le vicende di Mahir e Canfeza debutteranno nel daytime. Le anticipazioni della dizi turca rivelano che Mahir, Canfeza e Sureyya trascorreranno una serata all’insegna del divertimento mentre a casa Yilmaz giungerà Cabir. La situazione diventerà in breve tempo incandescente. L’uomo scoprirà che il poliziotto è andato via. Cabir, a questo punto, non esiterà a ferire con un colpo d’arma da fuoco la gamba di Ferman. Quest’ultimo sarà talmente scosso da non voler abbandonare l’ospedale.