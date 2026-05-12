Uomini e donne quando finisce su Canale 5: c’è la data

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Con l’avvicinarsi dell’estate molti programmi si apprestano ad andare in pausa. Tra questi vi è anche Uomini e Donne, il popolare dating show condotto da Maria De Filippi sui teleschermi di Canale 5. Il programma si appresta a chiudere i battenti dopo aver registrato ascolti record anche in questa stagione dove assoluti protagonisti sono stati Elisabetta Gigante, Sebastiano Mignosa e Ciro Solimeno. Secondo quanto riportato da TvBlog, le ultime puntate di Uomini e Donne dovrebbero andare in onda a fine maggio sui teleschermi di Canale 5. Per questo motivo, le ultime registrazioni si terranno tra poche settimane per poi chiudersi ufficialmente il sipario su questa stagione.

Le ultime puntate di Uomini e Donne in onda a fine maggio

Le ultime puntate di Uomini e Donne saranno trasmesse a fine maggio sui teleschermi di Canale 5 salvo cambi di programmazione dell’ultimo minuto. Le anticipazioni delle prossime puntate del daytime rivelano che ci saranno momenti di tensione per Gemma Galgani, che lascerà lo studio dopo aver attaccato Marco. Quest’ultimo avrà una reazione esagerata ed esplosiva, obbligando la dama di Torino a stare in silenzio. Gianni Sperti e Tina difenderanno Gemma Galgani a spada tratta come Diego Tavani, che spingerà il cavaliere a rifugiarsi dietro le quinte. Tra Antonio Marino e Paola voleranno dei baci nel corso di un’esterna mentre Cristina Tenuta lo accuserà di non essere interessata alla dama. Infine Deborah e Alessio annunceranno l’intenzione di andare a convivere.