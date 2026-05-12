Sport Manfredonia

Antonio Picci a Manfredonia al The Cage Summer

Redazione12 Maggio 2026
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Antonio Picci a Manfredonia al The Cage Summer

Non è un ospite qualunque.

È il carisma fatto calciatore, è l’anima della strada prestata al calcio professionistico.

Il 6 Giugno, l’aria di Manfredonia si fa elettrica: ANTONIO PICCI sbarca ufficialmente al The Cage Summer Sport Fest!

​Approfittando della sua presenza in città, il Bomber ha deciso di venire a trovarci.

​Cosa succederà?

⚔️ Exhibition 3vs3

📸 Photo & Video Session: Un’occasione unica per beccarlo dal vivo, scattare una foto e scambiare due battute.

​Ma la classe vera si vede fuori dal campo: parte del suo cachet sarà destinata in beneficenza.

Un gesto che dimostra il grande cuore di Antonio e sposa in pieno i valori di fratellanza che portiamo avanti con ogni nostro evento.

Grazie di cuore, Loco!

🔜 STAY TUNED: A breve pubblicheremo il countdown e gli orari esatti del suo arrivo.

​Non restare a guardare. La strada chiama.

La Vieste en Rose
Redazione12 Maggio 2026