Antonio Picci a Manfredonia al The Cage Summer
Antonio Picci a Manfredonia al The Cage Summer
Non è un ospite qualunque.
È il carisma fatto calciatore, è l’anima della strada prestata al calcio professionistico.
Il 6 Giugno, l’aria di Manfredonia si fa elettrica: ANTONIO PICCI sbarca ufficialmente al The Cage Summer Sport Fest!
Approfittando della sua presenza in città, il Bomber ha deciso di venire a trovarci.
Cosa succederà?
Exhibition 3vs3
Photo & Video Session: Un’occasione unica per beccarlo dal vivo, scattare una foto e scambiare due battute.
Ma la classe vera si vede fuori dal campo: parte del suo cachet sarà destinata in beneficenza.
Un gesto che dimostra il grande cuore di Antonio e sposa in pieno i valori di fratellanza che portiamo avanti con ogni nostro evento.
Grazie di cuore, Loco!
STAY TUNED: A breve pubblicheremo il countdown e gli orari esatti del suo arrivo.
Non restare a guardare. La strada chiama.